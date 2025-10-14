人口老化+嬰兒潮退休效應…去年11萬人退休 創17年來最多

主計總處今天發布2024年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優惠退休）而離開原有職務者約11萬餘人，人數是2008年以來最多。主計總處表示，隨著人口老化，加上進入嬰兒潮世代的退休潮，因此退休人數逐年攀升。另外去年整體勞工平均年齡40.5歲，比十年前、2015年底增加快一歲，其口中45歲以上者占34.0%，逐年增加，也可看出勞動力老化現象。

主計總處表示，去年受僱人數平均為845.7萬人，進入人次236.0萬人次，進入率2.33%，較前一年上升0.05個百分點。至於退出人次則有229.5萬人，退出率2.26%。

主計總處說明，2024年員工進入工作場所之原因以新進為主，占總進入人次93.6%。退出原因包含自動辭職、解僱或資遣、退休等，歷年均以自動辭職居多，去年為87.1%；至解僱或資遣易受各產業景氣波動影響，2017年至2021年均維持在4.8%至4.9%之間，2022年因疫情趨緩，內需產業回溫而降至4.6%，2023年受全球終端需求減弱影響，廠商調整庫存致用人轉趨保守，略升至4.7%，2024年因全球經濟穩健，新興科技應用需求擴增，內需市場熱絡，被解僱或資遣者而降至4.6%，與2022年同為近年較低水準，年減0.1個百分點。

至於去年因因退休（含優惠退休）而離職者占4.8%，約11萬185人，較前一年的10萬6114人增加4071人，年增0.2個百分點，創2008年以來最多退休人數。主計總處表示，台灣人口高齡化，加上「嬰兒潮」是第二次世界大戰後世代，指的是35年次-53年次，這些人都陸續退休，因此進入退休高峰。

去年工業及服務業受僱員工平均年齡為40.5歲，較前一年增加0.1歲，較十年前、2015年底增0.9歲，其中45歲以上者占34.0%，逐年增加，25歲至44歲者占57.6%，則較十年前減少2.6個百分點。

主計總處調查顯示，去年退出工作場所員工以資淺（年資未滿3年）者居多，占近7成4，年資愈淺流動率愈高，服務年資未滿1年者占42.7%最多，1年至未滿3年者占31.2%次之，二者合計占近7成4；年資超過25年者雖僅占1.7%，惟較十年前提高0.3個百分點。

觀察全年流動率2.30%，各年齡層以未滿25歲者7.23%較高，45至54歲者1.08%最穩定。至於在單一場所平均服務年資平均6.5年，較去年小增0.1年，其中以1年至未滿3年者占25.7%最多。