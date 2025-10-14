快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

聽新聞
0:00 / 0:00

人口老化+嬰兒潮退休效應…去年11萬人退休 創17年來最多

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布2024年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優惠退休）而離開原有職務者約11萬餘人，人數是2008年以來最多。圖／本報資料照片
主計總處今天發布2024年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優惠退休）而離開原有職務者約11萬餘人，人數是2008年以來最多。圖／本報資料照片

主計總處今天發布2024年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優惠退休）而離開原有職務者約11萬餘人，人數是2008年以來最多。主計總處表示，隨著人口老化，加上進入嬰兒潮世代的退休潮，因此退休人數逐年攀升。另外去年整體勞工平均年齡40.5歲，比十年前、2015年底增加快一歲，其口中45歲以上者占34.0%，逐年增加，也可看出勞動力老化現象。

主計總處表示，去年受僱人數平均為845.7萬人，進入人次236.0萬人次，進入率2.33%，較前一年上升0.05個百分點。至於退出人次則有229.5萬人，退出率2.26%。

主計總處說明，2024年員工進入工作場所之原因以新進為主，占總進入人次93.6%。退出原因包含自動辭職、解僱或資遣、退休等，歷年均以自動辭職居多，去年為87.1%；至解僱或資遣易受各產業景氣波動影響，2017年至2021年均維持在4.8%至4.9%之間，2022年因疫情趨緩，內需產業回溫而降至4.6%，2023年受全球終端需求減弱影響，廠商調整庫存致用人轉趨保守，略升至4.7%，2024年因全球經濟穩健，新興科技應用需求擴增，內需市場熱絡，被解僱或資遣者而降至4.6%，與2022年同為近年較低水準，年減0.1個百分點。

至於去年因因退休（含優惠退休）而離職者占4.8%，約11萬185人，較前一年的10萬6114人增加4071人，年增0.2個百分點，創2008年以來最多退休人數。主計總處表示，台灣人口高齡化，加上「嬰兒潮」是第二次世界大戰後世代，指的是35年次-53年次，這些人都陸續退休，因此進入退休高峰。

去年工業及服務業受僱員工平均年齡為40.5歲，較前一年增加0.1歲，較十年前、2015年底增0.9歲，其中45歲以上者占34.0%，逐年增加，25歲至44歲者占57.6%，則較十年前減少2.6個百分點。

主計總處調查顯示，去年退出工作場所員工以資淺（年資未滿3年）者居多，占近7成4，年資愈淺流動率愈高，服務年資未滿1年者占42.7%最多，1年至未滿3年者占31.2%次之，二者合計占近7成4；年資超過25年者雖僅占1.7%，惟較十年前提高0.3個百分點。

觀察全年流動率2.30%，各年齡層以未滿25歲者7.23%較高，45至54歲者1.08%最穩定。至於在單一場所平均服務年資平均6.5年，較去年小增0.1年，其中以1年至未滿3年者占25.7%最多。

主計總處 嬰兒潮 資遣

延伸閱讀

國民黨主席政見會…鄭提2026翻轉南台灣、郝說南高拿不下一都就辭職

CPI創4年半新低…物價平穩漲電價影響不大？ 網酸「活在平行時空」

國民黨智庫揭總預算教育經費降幅大 較今年減少達27.7%

美防長直言不認同他就「辭職」 空軍上將同一天臉書宣布退休

相關新聞

「假日急症中心」薪水誘人！連上9夜班可領36萬 醫：急診壅塞是這原因

為減輕大醫院急診壅塞問題，衛福部近期推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）政策，將於11...

人口老化+嬰兒潮退休效應…去年11萬人退休 創17年來最多

主計總處今天發布2024年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優惠退休）而離開原有職務者約11萬餘人，人數是20...

周休三日後遺症爆發！她喊這週要「上滿五天」 全網崩潰：回不去了

國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。對此，一名網友分享「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

和台積電一樣？她不解為何「空服員」血汗卻熱門 網解答：有光環

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。一名女網友發文，好奇大家都在說空服員非常辛苦，但每年航空業招考還是一堆人報名，為「夢幻職業」之一，她不解其中的原因，對此，不少網友認為跟進台積電工作的心態一樣，雖然累但薪水不低，並且外表光鮮亮麗。

高考會計壓力大！公職女想轉職服務業 過來人急勸：沒外面一半累

公務人員薪水穩定，是許多人夢寐以求的工作。一名從業1年的女會計發文，稱她雖然從事公職，薪水不錯，但每天都在做一樣的事、工作量增多、壓力變大，想轉職「服務業」，對此，不少網友紛紛勸退她，並直言：「公職再怎麼累，不及外面的一半」。

人文AI時代來臨 半導體9月缺口3.3萬人、3大職類逾2成不限科系

AI賦能半導體產業，卻難免給人「理工門檻高」、「無涉人文」的刻板印象。為協助非理科生熟悉科技產業、減降AI焦慮，104人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。