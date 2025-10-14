快訊

「假日急症中心」薪水誘人！連上9夜班可領36萬 醫：急診壅塞是這原因

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「假日急症中心」將於11月試辦上路，基層醫療協會希望政府配套措施與制度設計能更周全，確保緩解急診壅塞情形。本報資料照片
「假日急症中心」將於11月試辦上路,基層醫療協會希望政府配套措施與制度設計能更周全,確保緩解急診壅塞情形。本報資料照片

為減輕大醫院急診壅塞問題，衛福部近期推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）政策，將於11月上路試辦，提供民眾假日急症就醫服務，紓解大醫院急診壅塞、提升急症照護能量。基層醫療協會理事長、開業小兒科醫師林應然表示，急診壅塞的主因是關床，而關床根本原因又護理人力嚴重不足。

UCC薪資日前出爐，醫師白班1.5萬元、夜班2萬元，而護理師、藥師、醫事放射師的津貼為白班4000元、夜班6000元。如果遇連假可連續值班，且連續假期加倍給付，以明年春節9天連假為例，醫師最高可領36萬元。不少醫護於社群網路上討論，若只要處理輕度急症，於UCC上班，比現在正職的日薪還高，不如離職轉至UCC擔任專任醫護。

林應然指出，加倍給付津貼對醫護人員來說，是賺外快的概念；外快加起來比原來職務薪水還高，確實是一大誘因。不過UCC的值班不穩定，只有假日、連續假期，要審慎考慮。另外，只有假日才能值班，相對來說要犧牲假期，工作周期跟別人大不同，亦要忍受「別人休假、我上班」的孤獨感。

而在UCC政策的人力費用支出，林應然認為，新政策114年由健保總額「其他預算」支應，其實是用掉健保基層額度，衛福部應該考慮是否挪移費用，由醫院出這筆錢，否則等於壓縮到基層、醫療資源的分配不均，也會使得基層醫療院所的營運空間受到影響。

「UCC即將開辦，能執行多久也不知道，醫護人員應該再觀望一陣子。」林應然說，新政策上路，看起來很美好，實際還是要看民眾的接受度，以及是否能真正達到分流效果。基層觀察，UCC無法真正解決急診壅塞問題，整個大環境、護理師嚴重不足迫使醫院關床，人力缺口形成骨牌效應。

林應然強調，並不是輕症的患者會造成急診壅塞，而是急診留觀患者無法送到病房，全部塞在急診區，變成急診醫師要看急診又要看門診。「各家醫院都在關床，連台大都一樣，床位總量不敷使用，恐影響病人的照護品質。」

醫護人員 醫師 人力

「假日急症中心」薪水誘人！連上9夜班可領36萬 醫：急診壅塞是這原因

為減輕大醫院急診壅塞問題，衛福部近期推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）政策，將於11...

