和台積電一樣？她不解為何「空服員」血汗卻熱門 網解答：有光環

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇大家都在說空服員非常辛苦，但每年航空業招考卻還是一堆人報名。示意圖／ingimage
長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。一名女網友發文，好奇大家都在說空服員非常辛苦，但每年航空業招考還是一堆人報名，為「夢幻職業」之一，她不解其中的原因，對此，不少網友認為跟進台積電工作的心態一樣，雖然累但薪水不低，並且外表光鮮亮麗。

一名女網友在Dcard發文，針對近期的空服員猝逝事件，她發現雖然大家都在罵空服員的血汗文化，但每年航空業招考還是許多人報名，常被評為夢幻職業，並且薪水福利都不錯。

原PO表示，空服員的缺點則是要犧牲健康和生活，光是時差就很難調適了，坦言「為了工作賠上健康實在不值得」，但還是很好奇此行業的魅力在哪，她個人猜想可能是可以搶到較便宜的機票，去不同國家之類的理由。

此文一出，不少網友解答，原因跟進台積電類似，工作勞累但薪水高，「光鮮亮麗的工作，相較其他服務業薪水不低，一般工作要存一陣子錢才能去日本窮遊一趟，空服除了在外站的時候可以去當地逛逛」、「跟台積電一樣，裡面的人罵得要死，外面的人一直想擠進去」、「對於剛畢業的文組新鮮人來說，空服員是很好的職業，薪水高、外表又光鮮亮麗」、「確實薪水以台灣來說蠻高的」。

也有網友猜測是「航空業光環」導致的，「大概就航空業光環，去很多國家+免費機票+薪水還行」、「最重要的是空服員的光環吧，跟家人親戚朋友或是聯誼的時候說自己是空姐」、「因為社群平台很常刷到她們，給我感覺就是光鮮亮麗，是高概率嫁入豪門的職業，但新聞介紹後才知道她們的亮麗是有付出代價的」、「能賺到不少錢，又蠻高機率能嫁給有錢人，加上學歷跟空服的經歷也很好，未來沒當空服後也不用怕沒工作」。

空服員 薪水

