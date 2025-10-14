快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

周休三日後遺症爆發！她喊這週要「上滿五天」 全網崩潰：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。示意圖／Ingimage
國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。示意圖／Ingimage

國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。對此，一名網友分享「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」寫下「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」，短短一句吸引14萬網友按讚，紛紛表示「真不知道以前上五天是怎麼活過來的」、「五天真的太不人道了，跟一天8小時一樣扯」、「身體跟精神都受不了」、「一旦染上上三天就戒不掉了」、「十月真的把人寵壞了」、「我會哭出來」、「休九天要開始上五天班…我不行了」。

此外，也有部分網友回應「17號請假，就能整個月周休三日了唷！」、「決定自己請假一天，實現周休三日」、「不要緊，下禮拜熬過又是周休三天了，加油」、「雲林從禮拜五開始放到24號」、「強烈需要周休三日」、「不用周休三日，什麼時候正職每日工時要改成6小時」。

本站曾報導「上班族別一味追求周休三日！日醫揭找到『最適節奏』才能穩定自律神經」，日本順天堂大學醫學部小林弘幸教授指出，並非一定要固定周休好幾日，關鍵是如何讓自己減壓、放鬆，只要讓自律神經恢復平衡，留給自己充分的放鬆時光，反而能帶來更高品質的休息。

上班族 工時 連假 周休三日

延伸閱讀

他碩畢薪水翻倍驚「差很多」 過來人嘆：五年薪資不如剛畢業

餐飲業為何缺工？ 她以自身經驗曝1原因：陷入無限循環

高考會計壓力大！公職女想轉職服務業 過來人急勸：沒外面一半累

每月加班60小時！台積電男怨下班剩睡覺「想下山」 同行：已經算少

相關新聞

和台積電一樣？她不解為何「空服員」血汗卻熱門 網解答：有光環

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。一名女網友發文，好奇大家都在說空服員非常辛苦，但每年航空業招考還是一堆人報名，為「夢幻職業」之一，她不解其中的原因，對此，不少網友認為跟進台積電工作的心態一樣，雖然累但薪水不低，並且外表光鮮亮麗。

周休三日後遺症爆發！她喊這週要「上滿五天」 全網崩潰：回不去了

國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。對此，一名網友分享「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高考會計壓力大！公職女想轉職服務業 過來人急勸：沒外面一半累

公務人員薪水穩定，是許多人夢寐以求的工作。一名從業1年的女會計發文，稱她雖然從事公職，薪水不錯，但每天都在做一樣的事、工作量增多、壓力變大，想轉職「服務業」，對此，不少網友紛紛勸退她，並直言：「公職再怎麼累，不及外面的一半」。

人文AI時代來臨 半導體9月缺口3.3萬人、3大職類逾2成不限科系

AI賦能半導體產業，卻難免給人「理工門檻高」、「無涉人文」的刻板印象。為協助非理科生熟悉科技產業、減降AI焦慮，104人...

上班族苦哈哈 七成外食開銷變多 這一餐花費增加最有感

生活處於極端氣候環境，有時帶來颱風豪雨，有時碰上艷陽高溫日，結果影響菜價、肉價，讓上班族外食費用易漲難跌？離鄉背井的勞工...

每月加班60小時！台積電男怨下班剩睡覺「想下山」 同行：已經算少

從事科技行業難免需要加班。一名碩士畢業，在台積電工作的男網友發文，稱他已經上班一年了，每天都要加班1.5到2個小時，一個月就要加班60小時，下班幾乎沒有空閒時間，坦言「想下山」，對此，不少過來人透露此加班時長很正常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。