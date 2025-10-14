周休三日後遺症爆發！她喊這週要「上滿五天」 全網崩潰：回不去了
國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。對此，一名網友分享「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」寫下「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」，短短一句吸引14萬網友按讚，紛紛表示「真不知道以前上五天是怎麼活過來的」、「五天真的太不人道了，跟一天8小時一樣扯」、「身體跟精神都受不了」、「一旦染上上三天就戒不掉了」、「十月真的把人寵壞了」、「我會哭出來」、「休九天要開始上五天班…我不行了」。
此外，也有部分網友回應「17號請假，就能整個月周休三日了唷！」、「決定自己請假一天，實現周休三日」、「不要緊，下禮拜熬過又是周休三天了，加油」、「雲林從禮拜五開始放到24號」、「強烈需要周休三日」、「不用周休三日，什麼時候正職每日工時要改成6小時」。
本站曾報導「上班族別一味追求周休三日！日醫揭找到『最適節奏』才能穩定自律神經」，日本順天堂大學醫學部小林弘幸教授指出，並非一定要固定周休好幾日，關鍵是如何讓自己減壓、放鬆，只要讓自律神經恢復平衡，留給自己充分的放鬆時光，反而能帶來更高品質的休息。
