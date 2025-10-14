周休三日後遺症爆發！她喊這週要「上滿五天」 全網崩潰：回不去了

公務人員薪水穩定，是許多人夢寐以求的工作。一名從業1年的女會計發文，稱她雖然從事公職，薪水不錯，但每天都在做一樣的事、工作量增多、壓力變大，想轉職「服務業」，對此，不少網友紛紛勸退她，並直言：「公職再怎麼累，不及外面的一半」。

2025-10-14 11:04