人文AI時代來臨 半導體9月缺口3.3萬人、3大職類逾2成不限科系

AI賦能半導體產業，卻難免給人「理工門檻高」、「無涉人文」的刻板印象。為協助非理科生熟悉科技產業、減降AI焦慮，104人力銀行、國立陽明交通大學、台積電慈善基金會三方合作，今年首次推出「人文半導體人才培育專班」，邀請台積電人資主管等業師，透過8周密集課程的討論與實作，讓學生發揮自身專業，並針對產業現況提出優化方案，探索人文跨足科技的可能性。

其中兩名學生更因課堂表現優異，獲得台積電慈善基金會面試，並在課程結束後順利進入基金會實習，將所學延伸至實務場域，實現跨域整合的職涯探索。

104人力銀行數據顯示，今年9月半導體徵才3.3萬人，比去年同期成長15%，產業求才若渴，對於科系的限制也逐漸放寬。三大徵才職類「不限科系」的比率，「操作/技術/維修類」有58%最高，「生產製造/品管/環衛類」有38%，皆為現場實務工作；「研發類」須具備電機、電子、材料等專業背景，也有23%不限科系。

為協助學生打開視野、學用接軌，104人力銀行已於2020年開設職涯學院《TOP企業優質人才學用培育課程》，截至目前，已和超過170家企業、超過15所大學攜手合作，超過2,600位學生參與課程。

「人文半導體人才培育專班」由台積電主管等業師進入入班授課。台積電慈善基金會執行長彭冠宇也勉勵非理工科系的學生，AI快速更迭，仍難取代人文視角的獨特理解，「技術可以補，但對人的理解、敘事能力、觀察力，這些是非理科生的優勢」。台積電人才開發暨招募處楊宗銘分享，這門課，並不是為了培養下一位工程師，而是透過各項實戰演練，帶領學生一步步梳理自身能力與產業的連結。

該培訓班期待學生能探索人文跨足科技領域的可能性，重點並非鼓吹棄文投理，而是從人文的角色也能半導體領域找到自身定位並做出貢獻，並讓學生從自身專業針對產業現況提出優化方案。台積電慈善基金會執行長彭冠宇與104人力銀行社會企業處總監陳秀雲也於期末發表會中勉勵學生：「Dream big but focus small.」，夢想偉大非常好，但要從一點落地開始實踐，才不會淪為空談，「人文半導體」看似矛盾，但台灣半導體產業從無到有的過程，不只是技術堆疊，也是人文對信念的執著與實踐，人才的培育亦然。

104人力銀行職涯學院《TOP企業優質人才學用培育課程》，首次以「人文半導體」作為核心，串聯學界、業界與學生三方，落實產學接軌，也讓科技與人文不再各說各話。了解104職涯學院TOP專班：https://tw104.pse.is/87f5dh