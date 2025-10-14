高考會計壓力大！公職女想轉職服務業 過來人急勸：沒外面一半累

公務人員薪水穩定，是許多人夢寐以求的工作。一名從業1年的女會計發文，稱她雖然從事公職，薪水不錯，但每天都在做一樣的事、工作量增多、壓力變大，想轉職「服務業」。對此，不少網友紛紛勸退她，並直言：「公職再怎麼累，不及外面的一半。」

一名女網友在Dcard發文，表示自己去年報考高考會計，10月報到，雖然當公職薪水不錯，但每天做的事情都一樣，「沒有希望和成就感」，還會被長官叫去做沒做過的工作。近期工作量增多，上層問績效怎麼那麼差，讓她感到壓力很大。

原PO表示，她很想離職去做服務業，工作只要做完當天的事就好了，不像她現在做會計，每天都在想要怎麼跟上層交代、還要計畫未來工作內容，甚至放假都要去輪班。原PO透露，目前她28歲，每月能存2萬元，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友勸她不要轉行，公職還是比外面工作來得好，「先在外面行業體驗過人世間的殘酷與無情後，再考試入公職，妳就會覺得公職再怎麼累，不及外面的一半」、「我之前從事血汗服務業13年，轉職來公務人員，覺得舒服太多太多了，兩種職業完全不能比啊」、「服務業很多都很血汗，2段班更是折磨人，怎比得過高考」。

也有網友分享自身經驗，提出建議，「我是一級機關的會計，但也不需要輪班，工作的話，建議放棄追求成就感」、「我也是主計第一年在一級水深火熱，跟妳感覺一樣，後來調單位後每天準時，還有自己時間運動，撐過去換單位就好了」、「建議撐到12月還在職，這樣確定有年終就能跑了」、「都來公家機關了切記責任感不要太重，不要比長官還著急，時間到就下班，考績隨緣」。