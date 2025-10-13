台中新光三越復業加周年慶 釋出100職缺薪資上看42K

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為協助台中新光三越復業後所需人才，台中市勞工局將於10月14日下午2時至4時在市府就業服務台舉辦百貨餐飲業聯合徵才。圖／台中市勞工局提供
為協助台中新光三越復業後所需人才，台中市勞工局將於10月14日下午2時至4時在市府就業服務台舉辦百貨餐飲業聯合徵才。圖／台中市勞工局提供

台中新光三越復業後，加上周年慶檔期，設櫃廠商陸續有缺工需求。台中市勞工局將於10月14日下午2時至4時在市府就業服務台舉辦百貨餐飲業聯合徵才，6家餐飲業者提供超過100個職缺，其中鐵板燒學徒薪資上看4萬2千元。　

新光三越台中店9月27日復業後，周年慶首波將於10月16日至29日登場。勞工局長林淑媛表示，為協助新光三越百貨復業後所需人才，此次釋出外場服務人員及內場廚務人員等100個以上職缺，其中以日式無菜單料理起家的「初魚集團」，提供薪資上看4萬2千元的鐵板燒學徒職缺。

另外，知名東方菜系連鎖品牌的「瓦城泰統集團」，提供起薪3萬8千元的內場廚務職缺；韓式料理品牌的「豆府餐飲集團」，提供薪資上看3萬6100元的服務專員及廚務專員職缺；日本人氣排隊拉麵店「花月嵐」提供起薪3萬5千元的內外場人員職缺。

林淑媛說，台中新光三越爆炸案發生後，勞工局在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」三大支援，並邀集百貨及服務業舉辦5場專案徵才活動，提供超過3000個工作機會，及2場失業給付說明會，積極提供就業媒合、失業給付申請、職業訓練與履歷輔導等多元措施。

職缺 薪資 百貨

相關新聞

上班族苦哈哈 七成外食開銷變多 這一餐花費增加最有感

生活處於極端氣候環境，有時帶來颱風豪雨，有時碰上艷陽高溫日，結果影響菜價、肉價，讓上班族外食費用易漲難跌？離鄉背井的勞工...

每月加班60小時！台積電男怨下班剩睡覺「想下山」 同行：已經算少

從事科技行業難免需要加班。一名碩士畢業，在台積電工作的男網友發文，稱他已經上班一年了，每天都要加班1.5到2個小時，一個月就要加班60小時，下班幾乎沒有空閒時間，坦言「想下山」，對此，不少過來人透露此加班時長很正常。

傳統產業員工拚收入 兼職漸普遍

美國對台對等關稅上路，中部傳統產業首當其衝，無薪假家數不斷攀升，台中市勞工局統計，至九月底全市共有117家廠商、2598...

勞工兼職要再加保 工安、交安多保障

傳產員工兼職外送補貼收入，台中市外送人員職業工會秘書長涂國樑說，近期確實有不少新面孔，也提醒新進外送員要加保勞保，才有保...

他列多種面試情境「遇到就快跑」 苦主狂點頭：真的很有感

一名網友在Dcard分享在職場面試時，如果遇到以下這些狀況「走就對了」，他提醒大家一定要趕快離開，不要委屈自己。

他碩畢薪水翻倍驚「差很多」 過來人嘆：五年薪資不如剛畢業

有些人會為了較高的薪水選擇攻讀碩士班。一名網友在Dcard指出，自己本是私立大學日文系畢業，工作一陣子回頭考上國立大學研究所，畢業後年薪直接翻倍讓他非常驚喜。

