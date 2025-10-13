台中新光三越復業加周年慶 釋出100職缺薪資上看42K

台中新光三越復業後，加上周年慶檔期，設櫃廠商陸續有缺工需求。台中市勞工局將於10月14日下午2時至4時在市府就業服務台舉辦百貨餐飲業聯合徵才，6家餐飲業者提供超過100個職缺，其中鐵板燒學徒薪資上看4萬2千元。

新光三越台中店9月27日復業後，周年慶首波將於10月16日至29日登場。勞工局長林淑媛表示，為協助新光三越百貨復業後所需人才，此次釋出外場服務人員及內場廚務人員等100個以上職缺，其中以日式無菜單料理起家的「初魚集團」，提供薪資上看4萬2千元的鐵板燒學徒職缺。

另外，知名東方菜系連鎖品牌的「瓦城泰統集團」，提供起薪3萬8千元的內場廚務職缺；韓式料理品牌的「豆府餐飲集團」，提供薪資上看3萬6100元的服務專員及廚務專員職缺；日本人氣排隊拉麵店「花月嵐」提供起薪3萬5千元的內外場人員職缺。

林淑媛說，台中新光三越爆炸案發生後，勞工局在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」三大支援，並邀集百貨及服務業舉辦5場專案徵才活動，提供超過3000個工作機會，及2場失業給付說明會，積極提供就業媒合、失業給付申請、職業訓練與履歷輔導等多元措施。