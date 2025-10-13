每月加班60小時！台積電男怨下班剩睡覺「想下山」 同行：已經算少

從事科技行業難免需要加班。一名碩士畢業、在台積電工作的男網友發文，稱他已經上班一年了，每天都要加班1.5到2個小時，一個月累計60小時，下班幾乎沒有空閒時間，坦言「想下山」。對此，不少過來人透露此加班時長很正常。

一名男網友在Dcard發文，表示自己碩士畢業進台積電工作，目前已經快做滿一年了，面試時以為每個月加班時長在40小時左右，但實際上每天至少要加班1.5小時到2小時，加上假日值班，一個月加班達60小時，下班吃個飯就要睡覺了，根本沒有空閒時間。

原PO坦言，在台積電工作不太開心，即使薪水多，但自己並沒有什麼物欲，壓力很大又沒有排除壓力的管道，坦言已想離職，但又擔心被別人說「很草莓」，也怕只有一年工作經歷未來會不好找工作，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少科技業人士紛紛分享加班時長，直言加班60小時很正常，「每天加1.5到2小時，科技業有七成都這樣，設備商也是，所以單純是工時問題的話不建議離開」、「我每天加3.5-4小時」、「每天只加1.5-2小時算不錯的吧」、「每天加兩小還好吧，我在系統廠每天四小起跳，假日也要加班」、「我昨天假日值班，早上8點半上班，下班已經是凌晨1點半了」。

也有網友認為身心健康較重要，可以離職，「人生目標不該只是為了錢，趁年輕想去打工遊學就去吧，沒有這麼多的來日方長」、「想清楚的話就走吧，但只能跟你說走了很難回來，人生只有一次要好好享受人生」、「想清楚自己想要什麼很重要，我現在也正準備拋棄錢多的工作去相對有生活品質但錢少很多的工作」。