勞工兼職要再加保 工安、交安多保障

傳產員工兼職外送補貼收入，台中市外送人員職業工會秘書長涂國樑說，近期確實有不少新面孔，也提醒新進外送員要加保勞保，才有保障。台中市勞工局表示，即使有正職，兼職外送或其他工作也能再加保。

全國總工會秘書長温宗諭指出，中部傳產薪資普遍偏低，部分企業受關稅與匯率影響，裁員或放無薪假成常態。有企業默許員工兼職，至少能先挽住員工。兼職外送因門檻低、需求大，成為傳產員工重要補貼收入方式，但外送承攬或雇傭定位不明，衍生交通安全顧慮，不容輕忽。

涂國樑觀察，有些勞工因工作不穩定，偶爾跑一、兩天外送增加收入，他認為，即便兼職，只要支付少量保險費，就能獲得勞保保障，也讓原公司免於潛在責任。

台中市政府法制局長李善植說，勞基法每日8小時、每周40小時工時限制，勞工休假期間自行兼職不違法。傳產員工兼職外送，一般不受「競業禁止條款」影響。

勞工局指出，勞工可依法重複加保勞保及職災保險，兼職外送或其他工作也能再加保，保障通勤與工作安全。局長林淑媛補充，企業減班休息須經勞資協商，並保障本國籍及外籍勞工權益。