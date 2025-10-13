聽新聞
傳統產業員工拚收入 兼職漸普遍

聯合報／ 記者黃寅游振昇簡慧珍陳秋雲／連線報導
台中一家傳產大廠，因接單不穩，允許員工在工作不忙的時候跑外送，廠區因而停了不少外送機車。記者陳秋雲／攝影
台中一家傳產大廠，因接單不穩，允許員工在工作不忙的時候跑外送，廠區因而停了不少外送機車。記者陳秋雲／攝影

美國對台對等關稅上路，中部傳統產業首當其衝，無薪假家數不斷攀升，台中市勞工局統計，至九月底全市共有117家廠商、2598人放無薪假。傳產員工為求生存，下班或放假時兼職外送、當臨時服務生，甚至到汽車旅館鋪床、清潔，外籍移工則到農園打黑工，找縫隙時間補貼家用。

台中市政府官員日前拜訪傳產大廠，見到廠區停不少掛著外送袋的機車，董事長坦承允許員工彈性運用時間，「工作不忙時可去跑外送」，這種現象逐漸普遍。業者透露，「只要不影響工作，公司不干涉。」他直言，接單不穩、員工薪水受影響，「員工想開源，我能理解」。

德商 foodpanda外送平台提供數據指出，台中地區外送員中，全職僅占12%，高達88%為兼職；其中本業餐飲業者最多，占20%，其次為服務業17%，製造與營造業占16%，製造業兼職外送比率確實上升。

一名傳產員工說，公司受美國關稅影響訂單大減，他已四十多歲，有家庭要照顧，決定利用晚上6到9時跑外送，「希望一個月能多一萬元收入」。另名兼職外送員指出，若每周利用三晚、共八小時跑單，約能增加一萬元收入，對家庭開銷不無小補。

已有七年經驗的蕭姓外送員也說，最近看到很多新的外送包，「就知道兼職的人變多了」。

除了外送，不少勞工也轉向其他兼職，台中「小蔡」白天在機械廠上班，晚上到鋼琴酒店當服務生；「小陳」在汽車旅館鋪床打掃，機車掛外送袋，閒暇兼外送，他說旅館讓他不忙時兼跑單，算是互利。

台中市勞工局指出，以機械廠中階幹部為例，原月薪約5萬元，放無薪假後，即便政府提供「再充電」計畫補助上課費用，仍無法彌補薪資落差，兼職成為許多勞工的現實選擇。

彰化傳產業多，許多外籍移工放無薪假後到農園打黑工維生；當地農家透露，部分外勞每天工資約1000至1500元，「大家都很低調，雇主也睜一隻閉一隻眼」。

彰化縣靠近都會區的工業區，外勞也兼差當外送員，但因對中文及當地環境不熟，使用導航仍迷路，詢問當地居民才找到正確地址。

