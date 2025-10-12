快訊

他列多種面試情境「遇到就快跑」 苦主狂點頭：真的很有感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友列出多項面試情境，建議遇到就快跑。 示意圖／ingimage
一名網友在Dcard分享在職場面試時，如果遇到以下這些狀況「走就對了」，他提醒大家一定要趕快離開，不要委屈自己。

一、面試遇尖酸苛薄的人資，拿資料拷問

只是人資找你做績效，真的想要你進來，早就問什麼時候能上班了。

二、面試問怪問題

如果遇到「你會幫同事買早餐嗎」、「你能接受不是做自己工作範圍內的事嗎」等問題，或是詢問個人隱私，大多是沒有邊界感、喜歡搞小團體、愛八卦的組織。

三、面試內容與職缺不符或人資跟主管說謊你有相關經驗

此時可以建議立刻通報人力銀行跟勞工局招募不實。

四、面試地點偏僻，對方行為舉止怪異或寫完履歷人資卻說現在沒缺人

此時保護自己要緊。

五、面試要免費做企劃、簡報、提案

可以告知過去的工作成果，但面試階段沒有義務免費試做。

六、問相關工作內容回答含糊不清，只說面試時說明

可能是要求職者當人頭。

七、夫妻公司、家族企業還有一群歐巴桑的公司

建議別浪費時間，跟三姑六婆混能量場會很濁，磁場混亂。

八、全部都是女生的公司，只有你一個男的或相反

不是被排擠就是被當工具人。

九、人資打來時說話很快、油嘴滑舌

流動率高講話就油條。

十、面試主管說：你之前待的都是大公司，我怕你來我們這裡會委屈你

意思就是「我不喜歡你」。

十一、面試主管從頭到尾不看你，態度傲慢無禮，完全無視你的存在

三流主管難怪公司會缺。

十二、面試約定時間遲到/忘記/開會/臨時找不相干的人來跟你面試的

公司根本不在乎這場面試，別浪費時間精神。

十三、人資面試到一半，突然有某主管或高層的人進來打斷談話，然後開始由另一個人跟你面試

原PO表示，這時人資通常會錯愕，而這種狀況多是主管對人資不信任或他們之間有某種疙瘩在。

十四、環境髒亂偏僻，交通不方便

附近生活機能差，都是集體叫外送或是訂便當無法自己選擇。

十五、人資要求制式履歷連個人隱私包括戶籍、身份證字號、伴侶個資都必須填寫

明顯「違反個資法」。

十六、到現場沒有人知道你要來面試，甚至連人資都沒出現

這公司招募機制有問題，回報給人力銀行並向勞工局申訴。

十七、面試完馬上要你上班

原PO吐槽，80%屎缺。

十八、面試主管當著你的面數落該職缺即將要離職的同仁或批評其他員工

負能量爆棚，下一個被他數落的就是你。

貼文下方獲得不少回應，「一群歐巴桑的公司，真的很有感」、「我覺得你的分析很到位，但是這樣沒有工作可以做」、「遇過當面問你身分證字號說要建檔的，直接不知道怎麼拒絕還是給了」、「我有遇過幾個工作，是當天面試，隔天馬上要你去上班報到的耶，你不要的話對方還生氣」、「根據你的分析得到的結論：在家躺平就好」。

面試 職場

