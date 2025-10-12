快訊

他碩畢薪水翻倍驚「差很多」 過來人嘆：五年薪資不如剛畢業

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己碩畢後，年薪直接翻倍。 示意圖／ingimage
有些人會為了較高的薪水選擇攻讀碩士班，一名網友在Dcard指出，自己本來是私立大學日文系畢業，工作一陣子回頭考上國立大學研究所，畢業後年薪直接翻倍，讓他非常驚喜。

原PO透露，大學原本是念私立大學日文系，畢業後回老家找不到超過30K的職缺，當完兵後參加政府補助的課再一邊找工作，最後在中部某縣市找到薪水32K上下的測試工程師職缺，扣掉房租、水電約7000元，省吃儉用一個月約存1萬，做了兩年才離職。

原PO領到年終後報名資管所補習班，最終考上國立彰化師範大學並且半工半讀，他慶幸不用進實驗室，老師也很自由，因此可以在學校兼一份差，週末回家做服務業上假日班，一個月約20K。在學期間參加封測廠與學校合辦的產學專班，畢業後經過面試順利入職，薪水60K讓他非常開心直呼，「年薪直接變兩倍」。

有網友補充，「其中一個點也是現在薪資變很高，你一開始就讀理工的話，2020畢業就進封測，做到2025可能都沒60K」、「這幾年薪資真的漲到很高，我們這如果考績普通，做五年的薪資還不如剛畢業的」。

也有許多國立大學的網友點頭，「中正大學碩士今年畢業，薪水的部分很有感」、「我補國立高雄科大職碩，在碩二時也是換到一份直接翻倍薪水的工作」、「原本私立商科，畢業35K跑來考台大研究所，現在剛畢業75K乘以16個月」。

研究所 職場 薪資 碩士

