餐飲業為何缺工？ 她以自身經驗曝1原因：陷入無限循環

常聽到餐飲業主管哀號缺工招不到人，一名女網友在Dcard指出，餐飲業會缺工正是因為「大家都想要即戰力，但不想教新人」，加上老鳥容易因為年資久了做出優越感，常對菜鳥不耐煩，最終新人忍不下去離職，一切砍掉重練後，老鳥更加沒有耐性，因此陷入無限循環。

原PO表示大學時期曾在飲料店打工，只要是這種門檻低、取代性和重複性高的工作，很容易遇到形形色色的人，這些人大多家庭狀況不好或沒讀大學，生長背景缺乏認可，因此工作上手後容易出現優越感。她表示，這些人高中畢業就出社會，所以雖然只有20幾歲，思想舉止卻都還像15、16歲。

原PO透露，這群老鳥常會以「出社會就是這樣，習慣就好」、「你就是在人家底下做事的人，你沒出過社會才會這樣」為由向現實妥協，但她卻覺得為什麼要向不符合常理的事情低頭。感覺比起大學生，餐飲業更喜歡找低學歷、缺錢的人，因為這樣的人工作只為了生存不會多想，也不會有太多意見。

貼文引起不少過來人共鳴，「其實講白了就是錢少事多，所以我不做」、「自己學生時期打工回想起來，跟聽做服務、餐飲的朋友講職場環境就是如此，聽起來都覺得好笑，怎麼行為、待人、思考跟國中生一樣」、「因為供過於求，老闆們都只想依靠餐飲賺錢」、「學生時期去餐飲業體驗過，薪水低又累，當然能請到的人也就那樣」、「薪水低、只要即戰力，常常有垃圾班表、假日無法正常休假，公司有困難就叫員工共體時艱」。

也有網友透露，「餐飲非常重視時間效率，妳去一間餐廳吃飯，等半小時吃不到東西，下次光顧的機率就很低了，同樣容錯率也很低」。