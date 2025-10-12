25家企業1,081職缺 北市就服處啟動徵才活動

進入金秋之際，求才市場同步升溫！臺北市就業服務處10月13日至17日啟動為期五天的徵才活動，邀請25家知名企業釋出超過1,081個熱門職缺，涵蓋零售量販、餐飲旅宿、長照服務、運輸物流、專業技術等多元產業，高薪上看5萬元，時薪更可達250元，是轉職、就業的黃金時刻。

寒舍（2739）餐旅集團（喜來登、寒舍艾美、寒沐等）徵求餐廳主任、服務員、工程技術員、房務員、櫃檯接待等職缺，月薪自3萬2,000至4萬8,000元不等，工程與高階職高薪可達4萬-4萬8,000元，並提供年終、全勤與多項津貼。逐鹿餐飲內外場服務人員均4萬元起薪，提供多項員工福利，包括全勤獎金、年節獎金、員工團保、國內旅遊、員工聚餐，亦重視員工的成長與發展。阿爾法餐飲（雞湯大叔）內外場正職薪資3萬8,000-4萬5,000元，兼職時薪可達250元，另有新人到職獎金、訓練獎金、生兒獎勵金、員工托兒補助等福利。揚秦國際（2755）（麥味登、炸雞大獅、檳城煎蕊）及群品餐飲提供正職與計時職缺，多拿滋與朱記餡餅粥分別招募門市與內外場人員，歡迎有心於餐飲服務的求職朋友加入發展。

Mia C’bon頂級超市（統康生活事業）主打永續與精品超市路線，釋出逾50職缺，包含生鮮營運、收銀、日配驗收等職務。美廉社釋出90個正、兼職職缺，另有獎金制度，升遷管道明確。屈臣氏、統一超商（2912）、全家（5903）便利商店、家福、特力屋等知名連鎖零售品牌同步開出職缺，包括門市人員、客服、收銀、儲備幹部等，薪資自時薪190元起至月薪4萬2,000元，兼具彈性與穩定。

安橋物業管理招募保全、機電、清潔與醫院傳送人員等，保全月薪有4萬4,000-5萬元，另有商辦、大巨蛋、百貨等多點位選擇。新瑞宅配徵求宅配司機，新進5萬元薪，另有研發專案管理與物流專員。北大消防安全設備，技術與行政職缺同步釋出，機電保養高薪5萬元，歡迎具備相關證照求職朋友前來應徵。

本週參加的廠商還有美商德盟全球凱展、隆順安全食品、錢櫃（8359）、微笑單車、臺北市立聯合醫院忠孝院區、四正勤居家長照、忠孝居家長照等。