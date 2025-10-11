10月「試行」周休三日！他1原因喊痛苦 網齊搖頭：你的問題

10月有3個3天連假，讓不少上班族與學生相當興奮。不過，一名網友分享，自己只要遇到連假就很焦慮，因為休假反而代表要「自主加班」，讓他相當無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「周休三日太痛苦了」為題，指出許多人對連假充滿期待，但身為需要每週產出報告的人，真的開心不起來，因為「周休三日」等於休兩天、自主加班一天，無奈直言「看到10月還有好幾個假日要瘋了，全網只有我做不完，把電腦帶回家瘋狂加班嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「你公司有問題」、「怎麼不找找你自己的問題」、「10月和沒有連假的11月上班日都是20天，所以做不完要評估是公司工作安排有問題，或是自己做事方法需要調整」、「這是公司問題，不是假的問題」、「公司佔你便宜，反過來怪假？這邏輯很妙」、「實測成果發表，周休三日不管對生理還是心理，都有極大的修復良效，讚啦」。

此外，也有部分網友回應「哥我懂你，IG上的人都在出國玩，只有我這個小丑在加班，不要聽別人說什麼活該自己選的不換公司這種狗屁風涼話，人在屋簷下不得不低頭」、「我朋友也是，那種在家也要加班還沒有加班費的」、「我以前也是這樣，放假反而會找不到其他人，在家一樣要遠端回去，加班每個月都是46小時以上」。