醫院1職缺「5年經驗+碩士」月薪不到4萬！網曝真相：沒什麼了不起

許多人以為在醫院工作薪水高又穩定，但現實卻讓不少人傻眼。一名女網友分享，在求職網看到醫院行政職缺，碩士學歷最高薪資僅3萬7，學士甚至不到3萬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「最近在刷104，1111結果看到....」為題，指出近期在瀏覽醫院行政職缺，發現有醫院開出需5年以上經驗、碩士學歷，但待遇竟然只有3萬7，若是學士學歷，薪資還不到3萬，讓她直呼「越來越扯」。

貼文一出後，不少網友都表示「行政要求碩士？還要五年以上經歷？」、「行政職找碩士要幹麻？」、「醫院的看護薪水，還比這個高」、「很多高學歷醫院研究助理也是這薪資」、「只要是醫院的工作一般都偏低薪很正常」、「只能說醫院沒執照還是別來」、「醫院行政普遍都這麽低薪」。

此外，也有部分網友回應「對老闆來說，會工作跟會讀書兩碼子事，現在碩士沒什麼了不起，除非你是國立知名，不然其實對你找工作沒什麼幫助」、「少數碩班像是台大電機、交大資工等比較有價值，不然8成碩班都只是洗學歷，很多讀完後學到的專業能力，跟應徵工作內容都八竿子打不著邊，企業願意多給兩、三千真的都該偷笑了」、「外國也很多水碩，回台灣也領不到高薪」。