鐘點移工計畫服務量能擴大 增7家試辦單位及4縣市

勞動部推動鐘點移工計畫，因應民眾「臨短急」服務照顧需求，目前全台共6家公益團體提供服務，為擴展服務量能，勞動部勞動力發展署表示，再增7家試辦單位，並擴增服務4縣市。

滿足國內民眾照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，目前全台北部、中部、南部及東部共有6家公益團體通過勞動部評選並提供服務。

為讓更多公益團體加入提供服務，勞動部勞動力發展署7月再公告開放「多元陪伴照顧服務試辦計畫」第2階段試辦單位申請，經過層層評選，近日宣布再新增7家合格試辦單位。

發展署透過新聞稿指出，原有6家試辦單位從4月7日正式提供服務，服務區域涵蓋北、中、南、東部共11縣市，其中已有5家試辦單位累積服務時數超過1000小時，符合申請試辦補助資格，且總服務時數累計已達1.5萬小時。

發展署表示，正式提供服務後，有民眾持續向勞動部反映服務需求，但部分民眾所在縣市尚未有試辦單位提供服務，因此又再公告受理第2階段試辦服務單位申請，最後共有13家非營利公益組織遞件申請。

發展署指出，經過評選會議已經核定7家合格試辦服務單位，包括財團法人伊甸社會福利基金會、社團法人台北市社區銀髮族長期照顧發展協會、社團法人桃園市失能老人關懷協會、財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會、社團法人台灣有本坊社區關懷協會、財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會及社團法人高雄市受恩社區關懷協會。

發展署表示，計畫也擴增服務4縣市，包含桃園市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，使整體服務縣市區域將達15縣市。

發展署指出，新試辦單位經評選合格核定，已著手招聘本外國籍工作人員及安排20小時職前訓練等籌備事項，預計最快2個月後正式提供服務。民眾如有陪伴服務需求欲申請服務，或想了解相關資訊，可至多元陪伴照顧服務試辦計畫官網。