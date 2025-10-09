快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

北市8月103家事業單位違反勞基法 共罰569萬元

中央社／ 台北9日電
台北市勞動局今天發布，8月份計有103家事業單位因違反勞動基準法遭裁處，共開罰新台幣569萬。圖／聯合報系資料照
台北市勞動局今天發布，8月份計有103家事業單位因違反勞動基準法遭裁處，共開罰新台幣569萬；其中以憲光保全股份有限公司遭罰32萬元最高，且其中有2項違法是5年內第3次。

台北市勞動局今天晚間發布新聞稿指出，8月共裁罰103家事業單位，罰鍰前5名依序為憲光保全股份有限公司32萬元、盛德營造股份有限公司30萬元、神基科技股份有限公司20萬元、安德普輸台灣股份有限公司15萬元，以及祐聖國際股份有限公司12萬元。

其中憲光保全違法樣態有3項，包含「未依法給付平日延長工時工資」、「使勞工延長工時超過法令12小時上限」及「未依規定給予勞工例假日或休息日」，前2項並在5年內第3次違反勞基法第24條第1項、第32條第2項規定，最後1項則是首次違反勞基法第36條第1項規定。

此外，勞動局分析整體遭裁罰事業單位違法樣態，前5名依序為「未依法給付平日延長工時工資」，計27家、占26.21%；其次是「未依規定給予勞工例假日或休息日」，計26家、占25.24%。

第三名是「未依法給付休息日出勤之工資」，計21家、占20.38%；第四名是「假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資」，計19家、占18.44%；第五名是「工資未全額給付」，計15家、占14.56%。

