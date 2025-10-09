巨大遭美指控涉及強迫勞動 勞動部將設延攬中心強化直聘

台灣移工仲介費爭議主要涉及非法收取買工費和過高的服務費等，已構成對移工的嚴重剝削。勞動部長洪申翰今表示，勞動部今年上半年已規畫成立延攬中心，其中要透過強化直聘解決仲介與公平招募等爭議，對象將鎖定現有移工來源國。

美國CBP於美東時間2025年9月24日宣布，對巨大公司台灣製造據點「巨大機械工業股份有限公司」發布暫扣令，禁止相關產品進口美國市場，原因為疑似涉及強迫勞動。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

立委楊曜質詢時指出，仲介費照理說都是雇主應該負擔，勞動部過去沒有把零付費政策強制入法，如今美國也針對巨大公司強迫勞動事件指出仲介費的問題。

洪申翰表示，台灣很多廠商會把移工相關聘僱工作交給人力仲介，但部分仲介究竟怎麼做，企業本身恐怕也不是很清楚，經營風險就會是企業在承擔，因此勞動部的輔導工作要讓企業有能力做風險評估，後續才能管理和降低風險，因此會提出輔導和協助指引，這部分會和經濟部一起合作。

楊曜另指出，部分仲介是引發強迫勞動為反指標的始作俑者，而強迫勞動的源頭其實是在移工來源國。洪申翰表示，海外情況確實較難掌握，後續會和移工來源國做雙邊討論。

立委林淑芬表示，這次被美國質疑強迫勞動的廠商其實不只巨大一家而已，看往國際勞工組織（ILO）規範，該組織有11項強迫勞動的風險指標，但我國法律卻只有5項，比ILO少了整整6項，包含虐待弱勢、欺騙、扣工資、債務束縛、惡劣工作與生活條件，以及工作加班等。

立委陳昭姿說，巨大案涉及強迫勞動是相當嚴重的指控，台灣的移工仲介費也常被認為是侵害勞權的做法，政府應推動兩國直聘取代仲介，避免讓移工在台灣還要背負沉重的債務。

洪申翰表示，勞動部會針對直聘制度來檢視，也會提出強化直聘的計畫，也會強化政府在移工聘僱中的功能，明年度預算書也有延攬中心的規畫，把政府的角色與功能做出來。

洪申翰會後受訪指出，勞動部今年上半年規畫設置延攬中心，希望政府在直聘的功能上有所強化。和現有直聘中心不同的是，過去直聘中心主要是在國內，這次的延攬中心則是將觸角延伸出去，海外據點會先鎖定現有移工來源國，希望解決仲介與公平招募等議題，也會更積極在國際攬才。