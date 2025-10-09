快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

移工受美關稅減班休息 立委籲開放移工兼農活

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
洪申翰表示，「就服法」規定移工須單一雇主，在這樣的框架下須再思考製造業移工兼職農活的可行性。圖／取自國會直播頻道
洪申翰表示，「就服法」規定移工須單一雇主，在這樣的框架下須再思考製造業移工兼職農活的可行性。圖／取自國會直播頻道

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，其中製造業為重災區。立委今表示，減班休息的勞工也包含許多移工，農業部也已研擬「製造業移工支援業兼職運用架構」，然而勞動部基於恐違反「就業服務法」規定為由並未開放，要求勞動部應開放製造業移工補足農業缺工。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

立委鍾佳濱質詢時指出，許多製造業移工因減班休息而暫無工作，而在缺工下，農業部提出「製造業移工支援農業兼職運用架構」草案，移工於減班休息等期間可彈性支援短期農活需求。勞動部回函則指出，由於現行法規並未允許移工跨業別支援，且易衍生法規爭議與違法風險，因此並未允許。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉強調，據現行「就業服務法」規定，明訂移工必須是單一雇主，且不得讓移工從事許可外的工作，且不可影響國人的就業權益。

鍾佳濱不滿表示，本勞減班休息期間能夠兼職，但移工卻不行兼職另謀生路，去田裡幫助農活，究竟影響到誰的就業了？既然國人不願從事農務相關工作，就應讓有意願從事農業工作的移工有合法工作的機會。

勞動部長洪申翰說，「就服法」規定移工須單一雇主，在這樣的框架下須再思考，同時也要檢視適法性的問題，但不是沒有其他思考空間。

移工 減班休息 勞動部

延伸閱讀

爆黃國昌狗仔集團跟拍內閣官員 民進黨團：始作俑者應受司法制裁

賴清德「川普諾貝爾獎論」 鍾佳濱：符合世界民主同盟利益

關稅談判提台灣模式 綠委：台美攜手賺大錢

【重磅快評】鍾佳濱當監軍 內埔人卻感慨我們有立委？

相關新聞

移工受美關稅減班休息 立委籲開放移工兼農活

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，其中製造業為...

來猜主管桌！OL曝4照「1特徵定身分」 網見共同小物笑：上班族續命神器

一名女網友昨(8)日在Dcard分享自己在新辦公室的觀察，貼出四張同事桌面照，邀請大家來猜哪一張才是主管座位，引發網友熱烈討論。

每月領薪都被扣錢！他轟「福利金」制度 網看法兩極：有存在必要

根據《職工福利金條例》規定，凡公營、私營之工廠、礦場或其他企業組織，都要提撥職工福利金。一名網友發文，稱因為福利金的制度，每次領薪水都要被扣一筆錢，讓他感嘆台灣不愧是「勞工地獄」，對此，網友們看法不一，一派網友也不滿被扣錢，但另一派網友覺得福利金還是有存在的必要性。

美國對等關稅衝擊勞工 勞團提減班休息入法等建議

面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，實施人數屢創今年新高。勞動部長洪申翰明將於立法院進行相關因應對策的...

勇敢追尋人生下半場 昔日溫泉飯店女老闆成火鍋店服務員

58歲的蔡玉芳曾是溫泉飯店的女老闆，因婚姻觸礁及照顧長輩，離開職場10餘年，雖然已可在家含飴弄孫，她仍選擇重返職場，今年...

他怨「1行業」高薪職缺沒人要？過來苦主搖頭：誰愛做誰做

餐飲業沒人要做？一名網友在Dcard發文感嘆，許多人抱怨找不到工作、薪水低，事實上多數餐飲業即使是管理職都沒有人要接班，明明工時同樣是八小時，薪水不低還有發展空間卻沒有人就職，無奈表示「真的有夠可悲，這樣都還找不到人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。