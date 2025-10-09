移工受美關稅減班休息 立委籲開放移工兼農活

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，今年4月美國祭出對等關稅談判後，國內減班休息（俗稱無薪假）人數便不斷攀高，其中製造業為重災區。立委今表示，減班休息的勞工也包含許多移工，農業部也已研擬「製造業移工支援業兼職運用架構」，然而勞動部基於恐違反「就業服務法」規定為由並未開放，要求勞動部應開放製造業移工補足農業缺工。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

立委鍾佳濱質詢時指出，許多製造業移工因減班休息而暫無工作，而在缺工下，農業部提出「製造業移工支援農業兼職運用架構」草案，移工於減班休息等期間可彈性支援短期農活需求。勞動部回函則指出，由於現行法規並未允許移工跨業別支援，且易衍生法規爭議與違法風險，因此並未允許。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉強調，據現行「就業服務法」規定，明訂移工必須是單一雇主，且不得讓移工從事許可外的工作，且不可影響國人的就業權益。

鍾佳濱不滿表示，本勞減班休息期間能夠兼職，但移工卻不行兼職另謀生路，去田裡幫助農活，究竟影響到誰的就業了？既然國人不願從事農務相關工作，就應讓有意願從事農業工作的移工有合法工作的機會。

勞動部長洪申翰說，「就服法」規定移工須單一雇主，在這樣的框架下須再思考，同時也要檢視適法性的問題，但不是沒有其他思考空間。