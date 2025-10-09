來猜主管桌！OL曝4照「1特徵定身分」 網見共同小物笑：上班族續命神器

一名女網友昨(8)日在Dcard分享自己在新辦公室的觀察，貼出四張同事桌面照，邀請大家來猜哪一張才是主管座位，引發網友熱烈討論。

原PO表示，辦公室改成開放式空間後，「沒了屏風就像沒了防衛系統」，每個人的桌上擺設全都一清二楚。她笑說：「大家要不要來猜誰是主管？」照片中四張桌面風格迥異，有的堆滿療癒小物、有的乾淨俐落，也有疑似藏著一瓶酒的神秘桌面。

照片A

顯示一張整潔的木質辦公桌。桌面上擺放著一台銀灰色的MacBook筆電，連接著電源線。灰色滑鼠墊上放著一個白色無線滑鼠。筆電後方有一個電腦螢幕，螢幕底座上放著一個黃色卡通玩偶。靠小隔板處則有一個白色的保溫杯，旁邊放著一包面紙、士力架（Snickers）巧克力、幾個小瓶裝飲品或酒。旁邊的橘色托盤裡則放著一些日常保養用品、藥膏、護唇膏、小瓶噴霧等雜物。

照片B

在木質辦公桌桌面放著一台深藍色的ASUS VivoBook筆電，已闔上。搭配一個黑色的垂直人體工學滑鼠。筆電後方有一台電腦螢幕，底座上放著幾個小公仔裝飾。桌面右側有一個 白色插著吸管的保溫杯。旁邊則放著一盒紙巾。

照片C

桌面上放著一台灰色Lenovo Yoga筆電，已闔上，並接上充電線。黑色滑鼠墊上放著一個黑色滑鼠，滑鼠上纏繞著線。桌面中央靠牆處放著一本九月的翻頁月曆，上方有手寫筆記痕跡。月曆左邊有一個淺綠色的保溫杯，旁邊還能看到一包維他命C發泡錠或補給食品包裝。桌面的右側是一區蠟筆小新主題的公仔擺設，共有多個角色，包括小新、妮妮、阿呆、風間、正男等，造型可愛。角色後方還有一個小型燈箱字牌，上面拼著「CRAYON SHIN CHAN」字樣。

照片D

桌面上放著一台Lenovo筆電，搭配一個黑色滑鼠，未用滑鼠墊。筆電旁則是一些公仔和雜物、補給食品、衛生紙盒及一個透明、插著吸管的杯子。

原PO稍後公布：「答案是C！」並透露男友一眼就猜中。對方分析道：「主管需要處理的事情比較多，桌上有桌曆、筆記本，看起來很有條理，應該是位很專注的工作者。」

貼文中可見C桌乾淨整齊，擺著一本桌曆和筆記，與其他同事滿桌可愛擺飾的風格形成對比。原PO說自己的桌面則是「堆滿療癒小物」，其中一個立體紙雕小熊日曆是男友提前送的2026年禮物，撕完之後會變成一顆地球，讓她超期待「年終入袋的那天」到來。

有趣的是，原PO還觀察到同事桌面的共同點，表示：「大家桌上都有保健食品，以維他命C占大宗！」笑說維他命C可能是現代上班族的「續命神器」。

該則貼文引起大批網友留言，不少人笑稱：「第二張桌子那麼空，是隨時準備要走嗎？」、「我主管桌也是空的，走一個隨時能離職的概念。」也有網友觀察入微：「有桌曆的一定是主管！我家主管的桌曆密密麻麻全是字。」、「我主管桌跟B一模一樣，連水杯都同款。」還有人開玩笑表示：「等你主管桌上只剩一支手機，你就知道他要升到很高層了！」

