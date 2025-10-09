每月領薪都被扣錢！他轟「福利金」制度 網看法兩極：有存在必要

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因為福利金的制度，每次領薪水都要被扣一筆錢，讓他感嘆台灣是「勞工地獄」。示意圖／ingimage
根據《職工福利金條例》規定，凡公營、私營之工廠、礦場或其他企業組織，都要提撥職工福利金。一名網友發文，稱因為福利金的制度，每次領薪水都要被扣一筆錢，讓他感嘆台灣不愧是「勞工地獄」，對此，網友們看法不一，一派網友也不滿被扣錢，但另一派網友覺得福利金還是有存在的必要性。

一名網友在PTT發文，稱他近期到一間大公司打工，領薪水時發現被扣錢，之後才知道被扣的錢都被用在生日茶點、拜拜的零食上，訝異地直言原來買這些東西的錢「都是我們自己掏錢買的」，也感嘆台灣不愧是勞工地獄，福利竟然還要自己花錢。

此文一出，有一派網友也不滿薪水被扣，「很爛啊，收福利金然後控班不是所有人都吃得到」、「變相扣薪的感覺，因為那些用福利金給 的，也不一定是我想要的，但卻被強制扣薪」、「都是這樣啊，福委會辦一堆根本不會去」、「真的超爛，全部從薪水裡扣」、「沒習慣吃零食的人很雖」。

但也有網友認為福利金是法規，還是有存在的必要，「這是有法律規定的，50人以上的公司就需要成立福委會，資金來源員工跟公司都必須出錢」、「看來你不懂規定，法規就是規定要有福委會制度」、「能理解不喜被扣 但沒有福利金制度=用公司錢出=盈餘變少=影響年終，相當於員工收入也是默默被扣，對員工來說不管怎樣都會少錢，但使用者付費也只能認了」。

也有網友認為福利金制度是不錯的投資，「要看支付的福利金跟回收的零食有沒有成正比，如果沒有上班不開心一律建議離職，下一份工作會更好」、「你出薪資的0.5%，公司出營業額的0.5%，這種投資這麼好賺還要嫌」、「我在外商繳幾千塊，買車首購公司福委會補助15萬，老婆在台積也是每年拿好拿滿」。

美國對等關稅衝擊勞工 勞團提減班休息入法等建議

面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，實施人數屢創今年新高。勞動部長洪申翰明將於立法院進行相關因應對策的...

勇敢追尋人生下半場 昔日溫泉飯店女老闆成火鍋店服務員

58歲的蔡玉芳曾是溫泉飯店的女老闆，因婚姻觸礁及照顧長輩，離開職場10餘年，雖然已可在家含飴弄孫，她仍選擇重返職場，今年...

他怨「1行業」高薪職缺沒人要？過來苦主搖頭：誰愛做誰做

餐飲業沒人要做？一名網友在Dcard發文感嘆，許多人抱怨找不到工作、薪水低，事實上多數餐飲業即使是管理職都沒有人要接班，明明工時同樣是八小時，薪水不低還有發展空間卻沒有人就職，無奈表示「真的有夠可悲，這樣都還找不到人」。

工作5年就好累…她自嘲爛草莓納悶「怎撐到退休」 釣出過來人吐心聲

當興趣變成工作的時候，上班還會讓人感到有趣嗎？近日，一名女網友在Dcard透露，自己明明才出社會5年，卻被職場...

一人做兩人份！同事離職她被迫接工作 受不了用1招反擊主管

日前有位女網友表示，同事離職後，主管暫時將對方的工作交給她，害她過去三個月天天加班，問主管「何時會補新的人？」得到的回覆卻是「妳現在不是做得很好嗎？」讓原PO心寒表示，「這是軟土深掘」。對此，多數人建議「別太能幹」。

