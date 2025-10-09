每月領薪都被扣錢！他轟「福利金」制度 網看法兩極：有存在必要

根據《職工福利金條例》規定，凡公營、私營之工廠、礦場或其他企業組織，都要提撥職工福利金。一名網友發文，稱因為福利金的制度，每次領薪水都要被扣一筆錢，讓他感嘆台灣不愧是「勞工地獄」，對此，網友們看法不一，一派網友也不滿被扣錢，但另一派網友覺得福利金還是有存在的必要性。

一名網友在PTT發文，稱他近期到一間大公司打工，領薪水時發現被扣錢，之後才知道被扣的錢都被用在生日茶點、拜拜的零食上，訝異地直言原來買這些東西的錢「都是我們自己掏錢買的」，也感嘆台灣不愧是勞工地獄，福利竟然還要自己花錢。

此文一出，有一派網友也不滿薪水被扣，「很爛啊，收福利金然後控班不是所有人都吃得到」、「變相扣薪的感覺，因為那些用福利金給 的，也不一定是我想要的，但卻被強制扣薪」、「都是這樣啊，福委會辦一堆根本不會去」、「真的超爛，全部從薪水裡扣」、「沒習慣吃零食的人很雖」。

但也有網友認為福利金是法規，還是有存在的必要，「這是有法律規定的，50人以上的公司就需要成立福委會，資金來源員工跟公司都必須出錢」、「看來你不懂規定，法規就是規定要有福委會制度」、「能理解不喜被扣 但沒有福利金制度=用公司錢出=盈餘變少=影響年終，相當於員工收入也是默默被扣，對員工來說不管怎樣都會少錢，但使用者付費也只能認了」。

也有網友認為福利金制度是不錯的投資，「要看支付的福利金跟回收的零食有沒有成正比，如果沒有上班不開心一律建議離職，下一份工作會更好」、「你出薪資的0.5%，公司出營業額的0.5%，這種投資這麼好賺還要嫌」、「我在外商繳幾千塊，買車首購公司福委會補助15萬，老婆在台積也是每年拿好拿滿」。