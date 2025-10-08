美國對等關稅衝擊勞工 勞團提減班休息入法等建議

面對美國對等關稅衝擊，製造業等多家事業單位實施無薪假，實施人數屢創今年新高。勞動部長洪申翰明將於立法院進行相關因應對策的專題報告。台灣工人鬥陣總工會今晚指出，政府應推動減班休息立刻入法，以及檢討「大量解僱勞工保護法」，將移工重新納入解雇人數及積欠工資金額計算，一來確保雇主如實通報，也避免主管機關失去使用強制協商機制的機會。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，美國關稅政策影響逐漸浮現，到9月底止，國內減班休息人數已經來到8505人，其中9成以上都是受到關稅衝擊，因此工鬥總工會有2項主張，呼籲政府盡速處理。

首先，目前政府是由「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應注意事項」進行減班休息的相關規定，並沒有法律規定要雇主與勞工達成減班休息約定時，應向政府進行通報，所以目前的統計數字並不確實，還有非常多未通報的人數，政府根本沒辦法進行掌握。勞動部長洪申翰雖然一直強調無薪假仍然要給予最低工資，但如果沒有雇主要強制通報政府又如何查核？僅能道德呼籲。

其次，減班休息發生後接下來就是大量解僱導致失業潮，但從近年工鬥總工會盟會處理的勞資爭議案件中，發現大量解僱勞工保護法明訂4種適用該法管理的規模門檻，但這4種門檻卻不需納入移工計算，讓實際狀況可能無法顯現，在該法第12條計算積欠員工工資總額時，也會有同樣的問題發生。

何政家指出，大量解雇勞工保護法的重要意義，在於大量解雇發生時，可以讓工會和勞工有協商機制，減少衝擊還是爭取提高資遣費用，假設有各種例外狀況，導致部份雇主可以閃過協商機制，對勞工權益無疑是傷害，也讓主管機關失去使用強制協商機制的機會。

何政家呼籲，面對經濟環境遭遇關稅政策衝擊，政府不可以只看到股票市場的繁榮表面，而忽略很多基層勞工可能遭遇的風險，應立刻檢討法令規定，將減班休息相關規定入法，補足漏洞。