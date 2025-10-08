勇敢追尋人生下半場 昔日溫泉飯店女老闆成火鍋店服務員

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今年58歲的蔡玉芳曾是溫泉飯店的女老闆，因婚姻觸礁及照顧長輩，離開職場10餘年，雖然已可在家含飴弄孫，她仍選擇重返職場，今年初順利成為火鍋店的員工。圖／虎尾就業中心提供
58歲的蔡玉芳曾是溫泉飯店的女老闆，因婚姻觸礁及照顧長輩，離開職場10餘年，雖然已可在家含飴弄孫，她仍選擇重返職場，今年初順利成為火鍋店的員工，並獲得勞動部五五就業促進獎勵金6萬元，勞動部統計，雲林縣今年已有126名中高齡求職者透過該計畫重返職場，領到獎勵金。

蔡玉芳曾經營溫泉飯店，因婚姻觸礁，毅然離開，投入房地產業，多年前返鄉照顧年邁父母，近年父母相繼離世，她因生活頓失重心感到恐慌，雖已是含飴弄孫的年紀，仍決定重返職場。

經虎尾就業中心協助媒合，她參加「五五就業促進獎勵」計畫，在今年4月成功重返職場，順利在火鍋店擔任服務人員，即將領到第二次獎勵金3萬元，火鍋店老闆對她的工作表現讚譽有加，「很多人以為中高齡員工體力弱、學習慢、適應力差，但剛好相反，聘僱中高齡員工後，看著他們認真服務的樣子，我常有賺到的感覺」。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，年滿55歲以上，或是年滿45歲以上並已依法退休者，離開職場已連續超過3個月，經由公立就業服務機構推介後重新就業，並且持續工作達90天，即可申請五五就業促進就業獎勵，1次可領3萬元，最多能領2次共6萬元，今年雲林縣已有126人領取。

廖家偉鼓勵中高齡朋友勇敢踏出重返職場的第一步，他說，只要願意踏出第一步，就有重新出發的機會，勞動部提供多項就業支持措施，包括「五五就業促進獎勵」、「職務再設計」等，幫助中高齡人才重新發光發熱，相關訊息可洽詢虎尾就業中心（05）6330422。

