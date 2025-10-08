他怨「1行業」高薪職缺沒人要？過來苦主搖頭：誰愛做誰做

餐飲業沒人要做？一名網友在Dcard發文感嘆，許多人抱怨找不到工作、薪水低，事實上多數餐飲業即使是管理職都沒有人要接班，明明工時同樣是八小時，薪水不低還有發展空間卻沒有人就職，無奈表示「真的有夠可悲，這樣都還找不到人」。

原PO表示，最近不論是用IG、Threads都常發現有人在抱怨找不到工作，不然就是薪水低，不少工作一個月薪水甚至不到三萬。雖然乍看之下很多人找不到工作，供給很多，實際上餐飲業即使是管理職、薪水開到四萬五也遲遲招募不到人力。

原PO表示，雖然餐飲業確實工時稍長，但至少沒有夜班、上班不會超過十點，中間時段也都有確實排休。只要能管理好店鋪，彈性安排上下班時間、獎金、禮金都不是問題。分紅只要有能力，哪怕景氣、生意不好，五六萬的薪水也不是不敢給。

貼文下方許多過來苦主搖頭「空班時間、加班不給加班費、沒有一例一休、責任制、還要面對顧客及上面的壓榨、高工時超低薪」、「沒事還要硬裝忙，不然就是砍pt的班pt沒錢正職累得要死，餐飲誰愛做誰做」、「根本不能好好休息，資方為了省成本，真的不要怪為什麼都沒有人想做餐飲」。

有網友分析「員工愛搞派系又愛丟事給新人，餐飲頂多只適合打工而已」、「沒辦法餐飲業時間太不固定了」、「大家找工作都嘛是先挑輕鬆的，再來求薪求便」、「台灣人傳統思維就是辦公室比較高級啦」、「餐飲就爛在根本沒時間休息，工作8小時幾乎都在忙，你做個辦公室行政職，薪水也差不多4萬」、「交通、地段需要考慮進去」、「餐飲業很多都不是紅字休，而且彈性排班又限制完全不能休六日、國定假日，還有中間空班如果不是住很近這個空檔就很尷尬」。

也有人補血「必須說餐飲雖然累，供應的員工餐可以省下滿多餐費的，是覺得如果真的找不到工作，餐飲也是個好選擇啦」。