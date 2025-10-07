快訊

工作5年就好累…她自嘲爛草莓納悶「怎撐到退休」 釣出過來人吐心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard透露，自己明明才出社會5年，卻被職場上各種事情搞得精氣神全無，甚至對工作的熱忱也逐降下降。示意圖／AI生成

當興趣變成工作的時候，上班還會讓人感到有趣嗎？近日，一名女網友在Dcard透露，自己明明才出社會5年，卻被職場上各種事情搞得精氣神全無，甚至對工作的熱忱也逐降下降，無奈發文詢問「工作5年就好累，要怎麼撐到退休？」

原PO表示，她目前從事平面設計，原本自己非常喜歡畫畫，並認為能將興趣變成工作是一件很幸福的事情，不過在出社會5年後，卻發現理想與現實的差距。她表示，起初自己會因為設計出客戶滿意的圖而獲得成就感，但這幾年下來，面對客戶各種不合理的要求和卑躬屈膝的應對，漸漸地消耗掉她對工作的熱忱。

原PO指出，看著爸媽工作大半輩子，心裡感到非常不可思議，「我爸是自己開公司做水電，現在50幾歲了還沒退休，我才不到30歲就覺得每天上班好累好想逃」。原PO直言，現在的工作狀態讓她感覺自己老得很快，不只視力、皮膚變差，甚至因為長期久坐，而出現小肚肉和雙下巴。

找不到上班意義的她，大嘆自己根本就是一顆爛草莓，好奇其他網友是怎麼說服自己願意一直工作，於是提問「工作5年就好累，要怎麼撐到退休？」

貼文一出，釣出一票過來人分享心聲，「那我才一年是不是更草莓...現在就想原地離職...」、「有時候真的不知道要怎樣撐到可以領退休金的時候」、「同是平面+1，以為這一篇是我發的文，真的身心俱疲，常常覺得就是工具人」、「現在做設計真的超累、薪水又低，不怪妳」。

其他網友則留言給建議，「先給自己放個長假吧，好好放鬆一下，才會更知道自己要什麼」、「把工作想成一種等價交換，用時間換自由，追求自己想要的」、「我從來沒有喜歡過自己的工作內容，我喜歡的是工作換來的自由度，有錢才能做很多事。雖然這樣說很膚淺，但我就是靠每個月給自己一點獎勵才能撐到現在的」。

Dcard 職場 客戶

