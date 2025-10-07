一人做兩人份！同事離職她被迫接工作 受不了用1招反擊主管

日前有位女網友表示，同事離職後，主管暫時將對方的工作交給她，害她過去三個月天天加班，問主管「何時會補新的人？」得到的回覆卻是「妳現在不是做得很好嗎？」讓原PO心寒表示，「這是軟土深掘」。對此，多數人建議「別太能幹」。

這名女網友在Dcard發文表示，有位同事離職，主管將對方原本的工作交給她，並說「妳幫忙三個月就好，找到人就交接這些工作」，但這三個月裡，她每天都做兩份工作，導致天天加班，最後受不了問主管「何時會補新的人？」主管卻皺眉回覆，「妳現在不是做得很好嗎？」

這時原PO才恍然大悟，「所謂『能者多勞」其實是『軟土深掘』」，她把多出來的工作整理成清單，上班日放在主管桌上，並表示「這些是額外的工作，請問要刪除我原本的哪些業務來因應？」主管聽完愣住，默默把清單收進抽屜。她事後感嘆，在職場善良要有爪牙，否則自己的價值只會變成「別人履歷的勳章」。

文章曝光後，引來不少討論，「多一倍的工作，薪水也不可能翻倍，真的不能太善良」、「別太能幹，久了就會被當理所當然」、「我希望妳能夠成功擺脫多餘的工作」、「妳沒有提出加薪嗎？」、「妳還能撐三個月？我最多一個月就翻臉了，出社會是學做人」、「加班要報好報滿，直接準時下班，讓老闆知道妳做不完」。

還有網友分享自身相似例子，「我一次接了兩個離職員工的工作，一接就幫忙半年，明明還有另外兩個組員，工作卻沒有平均分擔，離職後我都會如實敘述這個工作經驗，如果面試公司覺得這種情況沒問題，我也不會考慮那間公司」。