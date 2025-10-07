工程師自曝從早忙到晚 連回家都在處理信件...嘆此生無喜悲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友感嘆成為工程師後，每天都圍繞著工作，不再有自己的私人空間。示意圖／Ingimage
近日，有網友在Dcard上發文，感嘆成為工程師後，每天都圍繞著工作，不再有自己的私人空間，人生彷彿失去了「喜悅」與「自由」。

原PO表示，自己每天早上七點多就得進公司準備，八點半正式上班後要隨時注意機況與排程，忙碌行程讓人幾乎喘不過氣。即便晚上十點下班回到家，也仍需持續處理電子郵件，工作與生活的界線幾乎消失殆盡。

原PO進一步指出，日常生活已被工作壓縮到幾乎沒有私人空間，小孩的課業只能「自生自滅」。他無奈地表示，工程師的一生或許就是這樣被繁重工作綁住，難以兼顧家庭與自我。

貼文一出便引起熱議，網友們紛紛留下自己的想法，「你這不是工程師吧？比較像技師」、「當工程師應該就是努力賺錢、及早退休」、「講了半天你也不敢離職」、「誰叫你要去台積，窮得只剩錢，怪誰」、「可以選擇不要當工程師，自己選的路不能怪人」。

還有網友認為，「台積造就一些人領了原本不屬於自己能力的高薪，但付出的代價就是也會毀了一些人原本該擁有的生活」、「工程師（x）、高薪奴隸（o），覺得待不了就下山，我一下山病都好了，那裡就是個有毒環境，正常人不是忍就是跑，剩下的不被同化也肝硬化」、「我在豬屎屋（IC設計公司）鏟屎，薪水當然沒你們台積電多，但每天上班都好輕鬆，也都能準時上下班，像現在連放三天，我都還期待趕快回公司上班，真心不騙」。

