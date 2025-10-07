世界尊嚴勞動日 勞團籲用政策引導企業人權發展

每年10月7日是世界尊嚴勞動日，台灣勞工陣線、民進黨立委范雲等人今天呼籲政府透過企業與人權國家行動計畫（NAP）的更新，具體提出包括企業人權盡職調查等政策規劃，以更大的政策決心引導企業人權發展，實踐尊嚴勞動。

台灣勞工陣線、范雲及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同召開記者會，提出上述主張。

范雲說，過去幾年，她和勞工團體一起站出來關心外送員、醫護人員、代理教師等不同產業的處境，針對職場霸凌對勞工尊嚴的侵害，她已提出職業安全衛生法的修法版本，明確將職場霸凌定義回歸行為、增設再申訴機制，盼保障勞工不再求助無門。

與會團體提出幾項建議，期望政府與國會重視並付諸行動，包括立刻啟動NAP更新程序，希望行政院與相關部會盡速成立跨部會工作小組，公開規劃並宣布NAP更新時程，並暢通相關利害關係群體的參與管道。

與會團體所提建議也包括，期盼建立國家聯絡點機制，作為國內跨國企業人權爭議處理窗口，並保障利益關係人提出申訴的正當程序與救濟機制，以及要落實資訊揭露與外部監督機制，要求企業公開企業社會責任報告書與人權風險評估報表、鼓勵第三方獨立監督機構參與審查。