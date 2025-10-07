快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

世界尊嚴勞動日 勞團籲用政策引導企業人權發展

中央社／ 台北7日電

每年10月7日是世界尊嚴勞動日，台灣勞工陣線、民進黨立委范雲等人今天呼籲政府透過企業與人權國家行動計畫（NAP）的更新，具體提出包括企業人權盡職調查等政策規劃，以更大的政策決心引導企業人權發展，實踐尊嚴勞動。

台灣勞工陣線、范雲及台灣跨國勞動監察今天在立法院共同召開記者會，提出上述主張。

范雲說，過去幾年，她和勞工團體一起站出來關心外送員、醫護人員、代理教師等不同產業的處境，針對職場霸凌對勞工尊嚴的侵害，她已提出職業安全衛生法的修法版本，明確將職場霸凌定義回歸行為、增設再申訴機制，盼保障勞工不再求助無門。

與會團體提出幾項建議，期望政府與國會重視並付諸行動，包括立刻啟動NAP更新程序，希望行政院與相關部會盡速成立跨部會工作小組，公開規劃並宣布NAP更新時程，並暢通相關利害關係群體的參與管道。

與會團體所提建議也包括，期盼建立國家聯絡點機制，作為國內跨國企業人權爭議處理窗口，並保障利益關係人提出申訴的正當程序與救濟機制，以及要落實資訊揭露與外部監督機制，要求企業公開企業社會責任報告書與人權風險評估報表、鼓勵第三方獨立監督機構參與審查。

職場霸凌 人權 機制

延伸閱讀

影／世界尊嚴勞動日 勞團呼籲政府引導企業人權發展

世界尊嚴勞動日 勞團籲檢視捷安特等涉強迫勞動產業 杜絕強迫勞動

凌濤：劉世芳「呵呵呵呵」被范雲證實 內政部要法辦自己？

「為下一代而戰連線」范雲公布13大優先法案

相關新聞

工程師自曝從早忙到晚 連回家都在處理信件...嘆此生無喜悲

近日，有網友在Dcard上發文，感嘆成為工程師後，每天都圍繞著工...

勞動部放寬再充電計畫 減班休息可參加

因應減班休息人數暴增，勞動部放寬辦及委辦的在職訓練課程參與規定，並取消最低開班人數限制。勞動部宣布…

不做雜事、回嗆主管！「00後」整頓職場 網4字直擊核心：幹嘛那麼辛苦

社會景氣改變迅速，老一輩大多堅信吃苦當吃補，新一代則秉持「拿多少錢做多少事」的心態，一名網友指出現在的職場環境經過「00後」整頓後舒適很多，好奇其他公司是否也有一樣的現象。

「精通三語言」卻求職碰壁？她嘆職場連英語能力都不看 網揭關鍵

在這全球化的時代，外語能力經常被視為關鍵，但近日...

面試像談戀愛？屢被面試官畫未來藍圖卻收「無聲卡」 他崩潰了

在求職過程中，許多人都曾預先幻想面試成功。當人資與主管在會議室裡耐心細說職務內容、描繪團隊文化、規劃升遷藍圖時，應聘者往往會被正面暗示「你很適合這個職缺」。不過，一位網友近日在社群平台上訴苦，表示他屢次參加面試，皆被「面試官先認可、後下落不明」，最終收的不是Offer，而是令人沉默的「無聲卡」。他在貼文中感嘆：「在正式的Offer下來以前，什麼都不要相信。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。