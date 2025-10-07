勞動部放寬再充電計畫 減班休息可參加

因應減班休息人數暴增，勞動部放寬辦及委辦的在職訓練課程參與規定，並取消最低開班人數限制。勞動部宣布，「減班休息勞工再充電計畫 」將放寬適用，勞工只要在企業實施減班期間內的空檔時間，皆可參加勞發署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程，同時取消5人以上才能開班的限制。

由於近日勞動部統計，到9月底已有8505人減班休息，比上期增加1171人，各界都相當關心恐產生失業與企業倒閉潮。對此勞動部長洪申翰近日曾表示，會盡全力用各種方式來穩住勞工和產業，包括推出強化版的雇用安定措施，提供7成薪資補貼，以協助減班休息勞工能夠留在原本的工作崗位上，不至於失業或被迫轉業。

減班空檔都可上課

勞動部官員表示，將放寬再充電計畫勞工參訓及企業辦訓相關規定，並配合強化僱用安定措施，可合併請領薪資補貼，放寬的規定將回溯至 114 年 8 月 1 日起適用。放寬包括「勞工應於減班時段參訓」的限制，勞工只要在企業實施減班期間內的空檔時間皆可參加勞發署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程或其他經專案認定的課程。

「減班休息期間，勞工來上課就可以請領每小時 190 元的訓練津貼。」勞動部表示，為了鼓勵企業為鼓勵企業在減班休息時段投入人力培訓，並維持僱用規模 ，再充電計畫提供企業最高達 350 萬元的訓練費用補助。

可與僱安合併申請

另外，原本規定企業辦理訓練課程需至少 5 人以上才能開班，考量現今企業規模與人力結構多元，尤其是中小企業及採輪班制的企業 常因勞工減班時段不一致而無法湊足人數開班。本次取消最低開班人數限制，讓企業規劃辦理訓練課程能更具彈性。

除了再充電計畫外，勞工受僱於符合「僱用安定措施」公告適用的行業 ，除可申請薪資差額最高7 成的薪資補貼外，如同時參加再充電計畫訓練課程，還可 以合併申請訓練津貼。例如減班休息前月薪為4.2萬元者，減班後變成3.2萬元，最高可申請7千元薪資補貼，參加再充電計畫可再申請3千元補貼。

