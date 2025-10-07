不做雜事、回嗆主管！「00後」整頓職場 網4字直擊核心：幹嘛那麼辛苦

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享「00後」整頓職場現況。示意圖／ingimage
社會景氣改變迅速，老一輩大多堅信吃苦當吃補，新一代則秉持「拿多少錢做多少事」的心態，一名網友指出現在的職場環境經過「00後」整頓後舒適很多，好奇其他公司是否也有一樣的現象。

一名網友在Dcard發文指出，對現在00後（西元2000年後出生的人）整頓職場相當有感，列出3點00後的職場處事風格：1.不想加班、應酬會直接走人；2.被凹做雜事時會選擇不做；3.因為不合理的原因被主管罵時，會回嘴甚至爆炸。

原PO覺得經過這些新人整頓，工作環境舒適很多，但也擔心這些新人之後表現若沒有得到主管認可，會很難升遷，好奇其他產業是否也有00後整頓職場的現象。

對於00後面對職場的態度，許多網友也深有感觸，「『無欲則剛』永遠是真理，00後不婚不生不買房，一人飽全家飽，那麼辛苦幹嘛」、「大部分感受下來其實多數還是以『拿多少錢，做多少事』為核心原則」、「時代變了，早期是00後整頓職場，現在已經是00後成為主管了，所以你講的這三個東西在很多公司已經是常態了」。

不過也有人直言，不是每位00後都這麼反骨，「最後會是聽話的升上去，反骨仔困在低薪基層而離職，隔年又有剛畢業的小鮮肉可用，老反骨一直裸辭最後待業過久，有年紀了骨頭就軟了」、「我覺得金融業沒有變，大家還是跟一條狗狗一樣乖」、「還是有因為喜歡那份工作所以願意犧牲自己的人，說白其實沒有死到臨頭，公司根本沒差」。

職場 加班 主管 年輕人

