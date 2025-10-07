「精通三語言」卻求職碰壁？她嘆職場連英語能力都不看 網揭關鍵

在這全球化的時代，外語能力經常被視為關鍵，但近日就有網友在Dcard上發文表示，原以為自己精通三種語言將成為求職利器，卻在投履歷時發現，多數公司連英語能力都不列為重點條件。

原Po表示，自己畢業於商科，擁有英語C1、日本語N1的語言能力，並曾赴荷蘭留學一年，原先以為精通三種語言將會是一大優勢，沒想到許多公司連英語能力都不列入參考標準。

原Po指出，目前從事行銷相關工作，但一想到苦讀多年的語言能力未被發揮，就感到十分可惜。她也因此上網詢問網友：「精通三種語言能做甚麼工作？」

貼文一出便引起熱議，「航空業」、「即時翻譯」、「商科背景+英日文好，請去科技業，我在科技業當行銷常常會用到英文」、「去日本找外商工，日本很缺會講英文和日文的人」、「我英文C1、日文N1合格，被當廉價勞工使用，一個月最高5萬左右，現在自己開家教班～月薪高很多」。

還有網友認為，「語言本身是沒有那麼大的商業價值的，真正的價值在於跟一種專業技能搭配」、「語言真的沒有太大的商業價值，就算翻譯其實也沒很賺，我會四國語言，做過行銷，現在的工作也是用不到語言的」、「語言就是一種工具，除非你要去做翻譯，不然會再多語言也沒有意義，何況還要再跟AI搶市場，商科背景才應該是找工作的賣點」。