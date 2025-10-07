「精通三語言」卻求職碰壁？她嘆職場連英語能力都不看 網揭關鍵
在這全球化的時代，外語能力經常被視為關鍵，但近日就有網友在Dcard上發文表示，原以為自己精通三種語言將成為求職利器，卻在投履歷時發現，多數公司連英語能力都不列為重點條件。
原Po表示，自己畢業於商科，擁有英語C1、日本語N1的語言能力，並曾赴荷蘭留學一年，原先以為精通三種語言將會是一大優勢，沒想到許多公司連英語能力都不列入參考標準。
原Po指出，目前從事行銷相關工作，但一想到苦讀多年的語言能力未被發揮，就感到十分可惜。她也因此上網詢問網友：「精通三種語言能做甚麼工作？」
貼文一出便引起熱議，「航空業」、「即時翻譯」、「商科背景+英日文好，請去科技業，我在科技業當行銷常常會用到英文」、「去日本找外商工，日本很缺會講英文和日文的人」、「我英文C1、日文N1合格，被當廉價勞工使用，一個月最高5萬左右，現在自己開家教班～月薪高很多」。
還有網友認為，「語言本身是沒有那麼大的商業價值的，真正的價值在於跟一種專業技能搭配」、「語言真的沒有太大的商業價值，就算翻譯其實也沒很賺，我會四國語言，做過行銷，現在的工作也是用不到語言的」、「語言就是一種工具，除非你要去做翻譯，不然會再多語言也沒有意義，何況還要再跟AI搶市場，商科背景才應該是找工作的賣點」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言