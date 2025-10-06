面試像談戀愛？屢被面試官畫未來藍圖卻收「無聲卡」 他崩潰了

在求職過程中，許多人都曾預先幻想面試成功。當人資與主管在會議室裡耐心細說職務內容、描繪團隊文化、規劃升遷藍圖時，應聘者往往會被正面暗示「你很適合這個職缺」。不過，一位網友近日在社群平台上訴苦，表示他屢次參加面試，皆被「面試官先認可、後下落不明」，最終收的不是Offer，而是令人沉默的「無聲卡」。他在貼文中感嘆：「在正式的Offer下來以前，什麼都不要相信。」

這名網友於Dcard貼文中回憶，每次他進入面試階段，就被主管與人資以極為熱情的態度接待，也有被告知自己的背景很符合需求、希望他加入團隊。他結束面試時滿懷期待，甚至在回程途中構想通勤、與團隊相處模式。但之後卻是長達兩、三週的等待，再無消息。最終，他只能無奈歸咎：「在正式Offer出來之前，什麼都不要相信。這不是悲觀，而是保護自己。」

這則貼文引發廣大網友共鳴。許多網友在底下回應補充自己的經驗，有人說「通常是用人主管OK，被上級擋掉」、「最可怕的是口頭錄取了、核薪完了、報到日也談好了！Offer一直找理由拖著不給，然後拖著拖著就沒了，白高興一場」。也有人認為原PO把面試當作戀愛，「怎麼連找工作都可以先暈船」、「見到女生第一眼，兒子女兒的名字都想好了」。

還有網友安慰原PO：「這很正常，不是你的問題」、「面試我覺得就當經驗吧，讓你多認識幾間公司，有時候錄取還是要一些機緣」、「沒有拿到Offer就當沒上，繼續面一直面到拿到正式Offer為止，心態上堅強起來，才有辦法面對下一場」。