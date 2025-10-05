中秋接雙十連假 北市就服處邀13企業釋428職缺

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

歡慶中秋佳節與迎接雙十連假，台北市就業服務處所屬就業服務站推出為期3天的現場徵才活動，自10月7日至10月9日，邀集13家知名企業釋出多達428個職缺，這次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、保健器材、交通運輸及長照產業，包括米塔集團、OSIM新加坡商傲勝全球、微笑單車（YouBike）、統一超商、全聯實業、主婦聯盟生活消費合作社、西雅圖咖啡及6家長照機構等，共13家企業共同參與。

OSIM新加坡商傲勝全球開出銷售職缺月薪上看7萬元，另有業績獎金，積極招募具抗壓性、挑戰高薪的銷售人才，中高齡及二度就業求職朋友也很歡迎前來遞件面試。

米塔集團釋出160個職缺，包含儲備店長及主廚（高薪4萬8,000元）、儲備幹部（高薪4萬2,000元）、內外場服務夥伴（高薪3萬7,000元）等，另提供證照獎勵、介紹獎金、久任獎金與專業培訓，福利制度健全。馥餘實業(西雅圖極品咖啡)徵求咖啡廳門市正職人員外，還釋出總公司職缺，如生管助理、外勤業務人員及人資行政部專員，機會難得。

微笑單車（YouBike）招募調度員，早/晚班起薪3萬7,100元，夜班及大夜班起薪4萬3,100元，時薪職亦可達240元，另享加班費、夜班津貼及油資補助，免學歷經歷限制，只需具備機車或汽車駕照(手排、自排都可以)。

因應人口高齡化，本次邀請6家居家長照機構（歲悅、安馨、行愛、愛關懷、采鋐、優福）釋出照顧服務員、護理師及居服督導員等職缺，兼職照服員時薪最高達450元，歡迎具相關證照者投遞履歷，攜手投入溫暖社會照護工作。

相關新聞

公司發中秋禮金唯獨她「被跳過」 網揭殘酷真相：下次聰明點

許多公司在中秋節前後，會發放禮金或準備禮盒慰勞員工。對此，一名女網友分享，近期因準備離職，卻沒有領到中秋禮金，讓她質疑「公司這樣做合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

霸凌調查資方律師主導？桃產總批漏洞

為預防職場霸凌，勞動部在職安法增訂職場霸凌防治專章，要求事業單位應遴聘外部專業人士參與職場霸凌事件調查。不過，桃園市產業...

工會抗議立委介入喬官？ 中華電信：升遷過程公平公正

中華電信（2412）工會3日發出聲明指出，金門陳姓立委介入中華電信金門地區員工升遷情事，損害基層員工升遷權益與職場公平性...

桃市產總抗議霸凌調查由資方主導 勞動部回應了

桃園市產業總工會表示，最近接到基層工會「華潔洗滌企業工會」反映，有工會幹部因為部門合併，覺得自己遭受不合理的對待，卻面臨...

中秋節、國慶日來臨 勞動部：雇主應依法給假並給薪

勞動部表示，6日（一）中秋節及10日（五）國慶日，這兩天均為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假...

台灣虎航二度移師高雄開徵 客艙組員報名開跑

台灣虎航（6757）自2025年初首度移師高雄進行客艙組員招募後，3日再宣布將進行招募第二批的高雄客艙組員。徵求對航空事...

