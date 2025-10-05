中秋接雙十連假 北市就服處邀13企業釋428職缺
歡慶中秋佳節與迎接雙十連假，台北市就業服務處所屬就業服務站推出為期3天的現場徵才活動，自10月7日至10月9日，邀集13家知名企業釋出多達428個職缺，這次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、保健器材、交通運輸及長照產業，包括米塔集團、OSIM新加坡商傲勝全球、微笑單車（YouBike）、統一超商、全聯實業、主婦聯盟生活消費合作社、西雅圖咖啡及6家長照機構等，共13家企業共同參與。
OSIM新加坡商傲勝全球開出銷售職缺月薪上看7萬元，另有業績獎金，積極招募具抗壓性、挑戰高薪的銷售人才，中高齡及二度就業求職朋友也很歡迎前來遞件面試。
米塔集團釋出160個職缺，包含儲備店長及主廚（高薪4萬8,000元）、儲備幹部（高薪4萬2,000元）、內外場服務夥伴（高薪3萬7,000元）等，另提供證照獎勵、介紹獎金、久任獎金與專業培訓，福利制度健全。馥餘實業(西雅圖極品咖啡)徵求咖啡廳門市正職人員外，還釋出總公司職缺，如生管助理、外勤業務人員及人資行政部專員，機會難得。
微笑單車（YouBike）招募調度員，早/晚班起薪3萬7,100元，夜班及大夜班起薪4萬3,100元，時薪職亦可達240元，另享加班費、夜班津貼及油資補助，免學歷經歷限制，只需具備機車或汽車駕照(手排、自排都可以)。
因應人口高齡化，本次邀請6家居家長照機構（歲悅、安馨、行愛、愛關懷、采鋐、優福）釋出照顧服務員、護理師及居服督導員等職缺，兼職照服員時薪最高達450元，歡迎具相關證照者投遞履歷，攜手投入溫暖社會照護工作。
