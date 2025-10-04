快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

公司發中秋禮金唯獨她「被跳過」 網揭殘酷真相：下次聰明點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期因準備離職，卻沒有領到中秋禮金，讓她質疑「公司這樣做合理嗎？」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期因準備離職，卻沒有領到中秋禮金，讓她質疑「公司這樣做合理嗎？」。示意圖／Ingimage

許多公司在中秋節前後，會發放禮金或準備禮盒慰勞員工。對此，一名女網友分享，近期因準備離職，卻沒有領到中秋禮金，讓她質疑「公司這樣做合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「公司可以不給中秋禮金嗎？」為題，指出自己在傳產公司任職近3年，原本打算領完年終再離職，但因對公司決策不滿，決定提早在10月底離職，也依公司要求先填離職單並開始交接。

這名女網友進一步說明，近期人事部門通知大家領取中秋獎金時，卻唯獨「跳過她」，讓她懷疑是否因為「已經提離職」而被排除，好奇公司是否有權利不發放中秋獎金給即將離職的員工？

貼文一出後，不少網友都給出解答，紛紛表示「法律上沒有規定要給三節+年終，除非妳入職的契約裡有載明要給」、「除非妳的offer有寫明三節那些，否則法規本來就沒有說一定要給」、「法律上沒有規定雇主有發放三節獎金的義務」、「下次學聰明點，錢到手再提離職」、「妳都要離職了跳過妳很正常，下次鄰近三節時，錢到手再提，尤其是那種一定發0.5/1個月起跳的」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，回應「我做傳產，目前這間才做8個月，也是10月底離職，9月初告知主管，9月底寫離職單，不過我還是有拿到中秋禮金」、「我之前離職時最後一天，拜拜禮品名單也沒有我，主管甚至還叫我發給大家，發到最後看了一下我根本不在上面，超傻眼的」。

離職 中秋節 主管 傳產 禮盒

延伸閱讀

中職／李多慧4字拿下蝦皮雙11代言！全網警告：敢騙就抵制

「鏟子超人」喝醉破壞民宿家具！業者心寒：暫停免費接待

50嵐市府店無預警結束營業！宜蘭人崩潰：稀有珍品斷源

太多也不行？10月3個連假她好崩潰 怨喊「1事不能做」網看傻

相關新聞

公司發中秋禮金唯獨她「被跳過」 網揭殘酷真相：下次聰明點

許多公司在中秋節前後，會發放禮金或準備禮盒慰勞員工。對此，一名女網友分享，近期因準備離職，卻沒有領到中秋禮金，讓她質疑「公司這樣做合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

中年主管因犯小錯誤遭列「裁員名單」 他嘆：該何去何從？

中年失業不只會影響家庭，還可能會影響個人的身心狀況，而受僱勞工如果遇到非自願離職時，現有就業保險將可提供失業給付、職業訓練生活津貼等給付項目。日前有位網友表示，他多年來小心翼翼工作，終於成為公司的中階主管，結果因為小錯誤，被列入裁員觀察名單，擔憂自己該何去何從。

霸凌調查資方律師主導？桃產總批漏洞

為預防職場霸凌，勞動部在職安法增訂職場霸凌防治專章，要求事業單位應遴聘外部專業人士參與職場霸凌事件調查。不過，桃園市產業...

工會抗議立委介入喬官？ 中華電信：升遷過程公平公正

中華電信（2412）工會3日發出聲明指出，金門陳姓立委介入中華電信金門地區員工升遷情事，損害基層員工升遷權益與職場公平性...

桃市產總抗議霸凌調查由資方主導 勞動部回應了

桃園市產業總工會表示，最近接到基層工會「華潔洗滌企業工會」反映，有工會幹部因為部門合併，覺得自己遭受不合理的對待，卻面臨...

中秋節、國慶日來臨 勞動部：雇主應依法給假並給薪

勞動部表示，6日（一）中秋節及10日（五）國慶日，這兩天均為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。