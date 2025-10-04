公司發中秋禮金唯獨她「被跳過」 網揭殘酷真相：下次聰明點

許多公司在中秋節前後，會發放禮金或準備禮盒慰勞員工。對此，一名女網友分享，近期因準備離職，卻沒有領到中秋禮金，讓她質疑「公司這樣做合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「公司可以不給中秋禮金嗎？」為題，指出自己在傳產公司任職近3年，原本打算領完年終再離職，但因對公司決策不滿，決定提早在10月底離職，也依公司要求先填離職單並開始交接。

這名女網友進一步說明，近期人事部門通知大家領取中秋獎金時，卻唯獨「跳過她」，讓她懷疑是否因為「已經提離職」而被排除，好奇公司是否有權利不發放中秋獎金給即將離職的員工？

貼文一出後，不少網友都給出解答，紛紛表示「法律上沒有規定要給三節+年終，除非妳入職的契約裡有載明要給」、「除非妳的offer有寫明三節那些，否則法規本來就沒有說一定要給」、「法律上沒有規定雇主有發放三節獎金的義務」、「下次學聰明點，錢到手再提離職」、「妳都要離職了跳過妳很正常，下次鄰近三節時，錢到手再提，尤其是那種一定發0.5/1個月起跳的」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，回應「我做傳產，目前這間才做8個月，也是10月底離職，9月初告知主管，9月底寫離職單，不過我還是有拿到中秋禮金」、「我之前離職時最後一天，拜拜禮品名單也沒有我，主管甚至還叫我發給大家，發到最後看了一下我根本不在上面，超傻眼的」。