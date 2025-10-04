霸凌調查資方律師主導？桃產總批漏洞

為預防職場霸凌，勞動部在職安法增訂職場霸凌防治專章，要求事業單位應遴聘外部專業人士參與職場霸凌事件調查。不過，桃園市產業總工會近期接獲陳情，指有員工申請職場霸凌調查，卻發現外部調查委員竟是長期協助資方處理勞資爭議的律師，質疑法令對外部委員資格毫無規範，形同讓霸凌調查淪為「資方主導」。

勞動部表示，將在附屬法規及行政規則明定調查人員組成及資格，確保公正性。

桃產總指出，近期接獲「華潔洗滌企業工會」幹部陳情，該幹部因部門合併感到不合理對待，依調解決議向公司申請霸凌調查，發現外部調查委員竟是長期受公司委託、專責處理勞資爭議的蘇姓律師，顯示制度漏洞。

華潔工會理事長周建龍表示，上述情形導致申訴的工會幹部備感壓力，最後不得不撤回申訴。

桃產總理事長施淑華指出，勞動部修正「職業安全衛生法」，雖納入職場霸凌防治，並要求「調查或協調應秉持客觀、公正、公平原則」，但未對外部調查委員資格設限，呼籲修法時更嚴謹規範，避免調查流於形式。

勞動部表示，除了將於附屬法規與行政規則中明定，今年二月已公告指引，明定外部人員須與事業單位無雇用或利益關係，以確保調查的客觀與公正。另已函請桃市府訪查事業單位申訴案件處理程序，確保勞工權益。