桃市產總抗議霸凌調查由資方主導 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
桃產總工會今天在勞動部前舉行記者會，表示接獲華潔洗滌工會的反映，因為部門合併，遭受不合理的對待，對此工會要求因勞動部發生霸凌案件而接任的勞動部長洪申翰，理應對於霸凌防治有積極作為，在這次職安法的修法當中，應加上更嚴謹的規定，來防止調查過程和結果由資方決定。記者許正宏／攝影
桃園市產業總工會表示，最近接到基層工會「華潔洗滌企業工會」反映，有工會幹部因為部門合併，覺得自己遭受不合理的對待，卻面臨霸凌調查疑似由資方主導，無處申冤。對此，勞動部表示，委外調查人員，應以無涉利益關係為原則，以確保調查之客觀與公正。

桃市產總表示，最近接到基層工會「華潔洗滌工會」反映，有工會幹部因為部門合併，覺得自己遭受不合理的對待，所以向桃園市政府申請勞資爭議調解。結果在調解委員會中，委員會建議該名工會幹部向公司申請霸凌調查，該名幹部也依據會議決議申請。

桃市產總提及，沒想到，該名幹部及委託人參與調查會議時，華潔洗滌公司霸凌委員會中的外部調查委員，竟然是過去受華潔公司委託與工會和勞工進行勞資爭議的律師，過程當中，讓當事人覺得自己的感受未受到重視。

桃市產總指出，調查過程中，當事人透露，會議中最常遇到律師不斷用各種方式，主張申訴人要遵守的「責任」，甚至到退休以後都要遵守，這個過程讓當事人非常不舒服、失望，也對委員適任性質疑，所以最後決定撤回霸凌調查的申請。

對此，勞動部說明，勞動部於2025年2月21日公告「執行職務遭受職場不法侵害預防指引」，明定事業單位僱用勞工人數100人以上者，調查小組之成員應至少3人，其中外部專業人員至少2人，由調查小組成員以訪談相關人員及參考相關事證，共同討論、判斷，並作出調查結果供雇主參考。

勞動部強調，所稱調查小組之外部專業人員，指該等人員與事業單位不具有僱用、承攬、特約或隸屬關係之人員，且聘請之外部專業人士以無涉利益關係為原則，以確保調查之客觀與公正。

有關工會所提《職業安全衛生法》增訂職場霸凌防治專章第22條之2，對外部調查委員資格未有明確資格限制部分，勞動部考量母法以訂定原則性規範，後續有關事業單位調查小組之人員組成及資格，將參考性工法機制於附屬法規及行政規則明定之，以利企業遵循，並確保調查結果公平。

針對外部調查專業人員，勞動部正試辦職場霸凌防治調查專業人員培訓，已將調查倫理及利益迴避等原則納入培訓課程內容，強化調查人員之識能。勞動部將就事業單位受理申訴之處理程序部分，函請桃園市政府勞動檢查處訪查，以維護勞工權益。

勞動部 霸凌 職場

