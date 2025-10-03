快訊

台灣虎航二度移師高雄開徵 客艙組員報名開跑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣虎航（6757）自2025年初首度移師高雄進行客艙組員招募後，3日再宣布將進行招募第二批的高雄客艙組員。徵求對航空事業有興趣並充滿熱忱的中南部朋友們，一起加入台灣虎航的行列。

台灣虎航現行高雄出發的國際航線共計12條，分別飛往日本、韓國、澳門及越南，提供南台灣旅運市場多元的選擇。且藉由「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象，且連續10年獲得《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎項認證。配合新航點拓展及機隊汰舊換新，台灣虎航也不定期舉辦公開徵才，全面提升飛航服務內容。

本次客艙組員的招募時間為2025年10月6日凌晨00:01起至2025年10月19日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2025年11月8日進行初試；2025年11月15日進行複試，錄取之客艙組員，將於2026年第1季進行報到並訓練。

