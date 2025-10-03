快訊

台灣虎航高雄再徵選客艙組員 錄取最快明年首季上線

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台灣虎航今天宣布將招募客艙組員。圖／台虎提供

台灣虎航自今年初首度移師高雄進行客艙組員招募後，今天再宣布將進行招募第二批的高雄客艙組員。台灣虎航說，本次客艙組員的招募時間為6日凌晨0時1分起至19日晚上11時59分止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日、韓語會話能力尤佳。

台灣虎航表示，現行高雄出發的國際航線共計12條，分別飛往日本、韓國、澳門及越南。連續10年獲得《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎項認證。配合新航點拓展及機隊汰舊換新，台灣虎航也不定期舉辦公開徵才。

台灣虎航表示，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於11月8日進行初試；11月15日進行複試，錄取的客艙組員，將於2026年第一季進行報到並訓練。

如有興趣從事航空事業，台灣虎航表示，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「儲備高雄客艙組員」( https://shorturl.at/YftyQ )的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行( https://shorturl.at/Z4CDL )及yes123求職網( https://reurl.cc/OmWpY9 )查詢。

