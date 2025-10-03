快訊

霸凌調查淪資方主導？ 桃園產總批修法留漏洞

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
桃產總工會今天在勞動部前舉行記者會，表示接獲華潔洗滌工會的反映，因為部門合併，遭受不合理的對待，對此工會要求因勞動部發生霸凌案件而接任的勞動部長洪申翰，理應對於霸凌防治有積極作為，在這次職安法的修法當中，應加上更嚴謹的規定，來防止調查過程和結果由資方決定。記者許正宏／攝影
桃園市產業總工會今赴勞動部召開記者會說，近期接獲基層工會幹部陳情，該幹部因部門合併感到遭受不合理對待，依勞資爭議調解決議向公司申請霸凌調查，卻發現外部調查委員竟是長期受公司委託、專責處理勞資爭議的律師，嚴重影響調查公正性。桃園產總批評，現行法令對外部委員資格毫無規範，調查委員的選任權又完全掌握在資方手中，形同讓霸凌調查淪為「資方主導」。

桃園產總指出，勞動部8月29日提出的《職業安全衛生法》修正草案，雖納入職場霸凌防治，但新增第22條之2僅以「調查或協調應秉持客觀、公正、公平原則」作為宣示，卻未對外部調查委員資格設限，嚴重損及調查的公正性，制度上應有明確的迴避規範。

桃園產總進一步指出，勞動部長洪申翰在部內爆發霸凌爭議後才接任，更應展現改革決心，如今卻仍允許資方長期聘任的律師擔任同一企業的霸凌調查委員，難以符合「客觀、公正、公平」原則。呼籲勞動部在修法過程中應明定更嚴謹規範，避免調查流於形式，否則結果終將被外界視為「資方決定」，失去勞工信任。

勞動部回應，已於今年2月21日公告「執行職務遭受職場不法侵害預防指引」，明定事業單位僱用勞工100人以上者，其調查小組成員至少3人，且外部專業人員不得少於2人。外部人員須與事業單位無僱用或利益關係，聘請原則以無涉利益迴避為準，以確保調查的客觀與公正。

針對《職業安全衛生法》新設職場霸凌防治專章第22條之2，對外部調查委員資格未明定限制，勞動部說，母法僅訂原則規範，相關資格與組成細節將於附屬法規與行政規則中明定，作為企業依循的準則，確保調查結果公平、公正、客觀。

此外，勞動部已啟動職場霸凌防治調查專業人員培訓試辦，將調查倫理與利益迴避原則納入課程，提升專業識能；並已函請桃園市政府勞檢處訪查事業單位申訴處理程序的相關案件，確保勞工權益獲得保障。

桃產總工會今天在勞動部前舉行記者會，反應有工會成員遭受不合理的對待，對此工會向勞動部長洪申翰陳情，應對於霸凌防治有積極作為，在這次職安法的修法當中，加上更嚴謹的規定，來防止調查過程和結果由資方決定，勞動部職安署科長曾薇（右）出面收下陳情內容。記者許正宏／攝影
桃產總工會今天在勞動部前舉行記者會，表示接獲華潔洗滌工會的反映，因為部門合併，遭受不合理的對待，對此工會要求因勞動部發生霸凌案件而接任的勞動部長洪申翰，理應對於霸凌防治有積極作為，在這次職安法的修法當中，應加上更嚴謹的規定，來防止調查過程和結果由資方決定。記者許正宏／攝影
