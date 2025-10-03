快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
桃產總工會今天在勞動部前舉行記者會，表示華潔洗滌公司霸凌委員會中的外部調查委員，竟然是過去受華潔洗滌公司委託，與工會和勞工進行勞資爭議的律師。呼籲職安法的修法當中，應加上更嚴謹的規定，防止調查過程和結果由資方決定。記者許正宏／攝影
桃園市產業總工會今天在勞動部前舉行「霸凌調查，資方主導？請勞動部表態！」記者會，表示桃產總工會接到基層工會「華潔洗滌工會」的反映，有工會幹部因為部門合併，遭受不合理的對待，所以向桃園市政府申請勞資爭議調解，結果在調解委員會中，委員會建議該名工會幹部向公司申請霸凌調查，該名幹部也依據會議決議申請。

但沒想到，該名幹部及委託人參與調查會議時，華潔洗滌公司霸凌委員會中的外部調查委員，竟然是過去受華潔洗滌公司委託，與工會和勞工進行勞資爭議的律師，過程當中，更是讓當事人覺得自己的感受未受到重視，反而會議中最多遇到的，是律師不斷用各種方式主張申訴人要遵守的「責任」，甚至到退休以後都要遵守，當事人表示這個過程讓他非常不舒服與失望，也對委員適任性質疑，所以最後無奈決定撤回霸凌調查的申請。

對此工會要求因勞動部發生霸凌案件而接任的勞動部長洪申翰，理應對於霸凌防治有積極作為，在這次職安法的修法當中，是不是應加上更嚴謹的規定，來防止調查過程和結果由資方決定。

桃產總工會今天在勞動部前舉行記者會，反應有工會成員遭受不合理的對待。勞動部職安署科長曾薇（前右）出面收下陳情內容。記者許正宏／攝影
桃產總工會今天在勞動部前舉行記者會，表示接獲華潔洗滌工會的反映，因為部門合併，遭受不合理的對待。結果霸凌委員會中的外部調查委員，竟然是過去受華潔洗滌公司委託，與工會和勞工進行勞資爭議的律師。記者許正宏／攝影
霸凌 勞動部 幹部

中年主管因犯小錯誤遭列「裁員名單」 他嘆：該何去何從？

中年失業不只會影響家庭，還可能會影響個人的身心狀況，而受僱勞工如果遇到非自願離職時，現有就業保險將可提供失業給付、職業訓練生活津貼等給付項目。日前有位網友表示，他多年來小心翼翼工作，終於成為公司的中階主管，結果因為小錯誤，被列入裁員觀察名單，擔憂自己該何去何從。

台灣虎航高雄再徵選客艙組員 錄取最快明年首季上線

台灣虎航自今年初首度移師高雄進行客艙組員招募後，今天再宣布將進行招募第二批的高雄客艙組員。台灣虎航說，本次客艙組員的招募...

霸凌調查淪資方主導？ 桃園產總批修法留漏洞

桃園市產業總工會今赴勞動部召開記者會說，近期接獲基層工會幹部陳情，該幹部因部門合併感到遭受不合理對待，依勞資爭議調解決議...

影／資方操控霸凌調查？勞團籲洪申翰嚴修職安法

太委屈…員工努力作畫被日本客戶飆罵用AI 老闆挺身討公道網讚爆

在科技蓬勃發展的現代，使用AI進行作畫已經是屢見不顯的事情。一名在日本開動漫代工公司的男網友發文，稱他的員工非常用心作畫，卻被甲方客戶指責用「AI圖」糊弄他，在精心比對後，老闆證實員工沒使用AI，並讓客戶跟員工道歉，老闆負責任的行為也獲得了網友的誇讚。

台美關稅衝擊！ 中市117家廠商放無薪假、半個月增18家

美國對等關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。台中市勞工局今公布無薪假統計，全市共117家放無薪假，影響2598...

