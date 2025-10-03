影／資方操控霸凌調查？勞團籲洪申翰嚴修職安法

桃園市產業總工會今天在勞動部前舉行「霸凌調查，資方主導？請勞動部表態！」記者會，表示桃產總工會接到基層工會「華潔洗滌工會」的反映，有工會幹部因為部門合併，遭受不合理的對待，所以向桃園市政府申請勞資爭議調解，結果在調解委員會中，委員會建議該名工會幹部向公司申請霸凌調查，該名幹部也依據會議決議申請。

但沒想到，該名幹部及委託人參與調查會議時，華潔洗滌公司霸凌委員會中的外部調查委員，竟然是過去受華潔洗滌公司委託，與工會和勞工進行勞資爭議的律師，過程當中，更是讓當事人覺得自己的感受未受到重視，反而會議中最多遇到的，是律師不斷用各種方式主張申訴人要遵守的「責任」，甚至到退休以後都要遵守，當事人表示這個過程讓他非常不舒服與失望，也對委員適任性質疑，所以最後無奈決定撤回霸凌調查的申請。