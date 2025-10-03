影／資方操控霸凌調查？勞團籲洪申翰嚴修職安法
桃園市產業總工會今天在勞動部前舉行「霸凌調查，資方主導？請勞動部表態！」記者會，表示桃產總工會接到基層工會「華潔洗滌工會」的反映，有工會幹部因為部門合併，遭受不合理的對待，所以向桃園市政府申請勞資爭議調解，結果在調解委員會中，委員會建議該名工會幹部向公司申請霸凌調查，該名幹部也依據會議決議申請。
但沒想到，該名幹部及委託人參與調查會議時，華潔洗滌公司霸凌委員會中的外部調查委員，竟然是過去受華潔洗滌公司委託，與工會和勞工進行勞資爭議的律師，過程當中，更是讓當事人覺得自己的感受未受到重視，反而會議中最多遇到的，是律師不斷用各種方式主張申訴人要遵守的「責任」，甚至到退休以後都要遵守，當事人表示這個過程讓他非常不舒服與失望，也對委員適任性質疑，所以最後無奈決定撤回霸凌調查的申請。
對此工會要求因勞動部發生霸凌案件而接任的勞動部長洪申翰，理應對於霸凌防治有積極作為，在這次職安法的修法當中，是不是應加上更嚴謹的規定，來防止調查過程和結果由資方決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言