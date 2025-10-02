太委屈…員工努力作畫被日本客戶飆罵用AI 老闆挺身討公道網讚爆

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在日本開動漫代工公司的老闆，替遭客戶誤會用「AI圖」的員工討回公道。示意圖／ingimage
一名在日本開動漫代工公司的老闆，替遭客戶誤會用「AI圖」的員工討回公道。示意圖／ingimage

在科技蓬勃發展的現代，使用AI進行作畫已經是屢見不鮮的事情。一名在日本開動漫代工公司的老闆發文，稱他的員工非常用心作畫，卻被客戶指責用「AI圖」糊弄他，在精心比對後，老闆證實員工沒使用AI，並讓客戶跟員工道歉，老闆負責任的行為也獲得了網友的誇讚。

一名男網友在Dcard發文，表示他在日本開動漫代工的公司，也會接日本當地虛擬主播的角色設計、建模等工作。近日，一名個性內向的員工繳交了努力創作的作品，卻被甲方（客戶）責罵，指責員工使用AI圖糊弄他。

原PO表示，他第一時間就去了解了狀況，他的公司一向拒絕使用AI作畫，經過仔細核實，才發現員工進步很快，但作畫細節還是有許多AI會出現的小瑕疵，諸如手指扭曲，髮絲透視，人體透視等等。檢查製作過程後，確認不是AI作圖，該有的步驟都有，「在現代被當做AI作圖的事件應該並不罕見，蠻倒霉的。」原PO也跟客戶溝通，對方最後則向員工道歉。

此文一出，不少網友誇讚原PO負責任的做法，誇讚他是好老闆，「你是好老闆」、「甲方認真審稿、員工認真提升自己技巧，而您也在中間努力了解並溝通，應該也增加了甲方及員工對您的信任」、「你是好老闆，不會讓員工吃悶虧，不然員工一定委屈死」、「還願意出面協調的老闆我都給讚，多給你員工打打氣，讓他知道老闆有在挺他們」。

也有網友指出AI時代的問題，「現在一堆人看啥都AI」、「沒辦法AI越來越強了，之後沒作畫過程的圖，一律都被當AI畫的了」、「如果AI畫的跟人一樣，要人幹嘛？有情緒、效率低」、「前段時間fb某個繪畫社團有一篇被質疑是AI所以感到很委屈的文章，問題看起來很多，要分辨AI圖不太容易」、「AI圖沒靈魂是真的」。

職場 老闆 AI

