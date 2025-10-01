快訊

台美關稅衝擊！ 中市117家廠商放無薪假、半個月增18家

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。示意圖，圖／報系資料照
美國對等關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。台中市勞工局今公布無薪假統計，全市共117家放無薪假，影響2598人，較半個月前增加18家、291人，其中製造業、批發業首當其衝，減班休息實施人數達100人以上共5家。

勞動部統計，截至9月30日，台中市實施減班休息企業為117家次、人數為2598人次，其中受美國關稅或匯率影響，實施減班休息企業為110家次、人數為2543人次。另對比9月16日減班休息統計，實施減班休息企業增加18家、291人，其中受美國關稅或匯率影響企業增加17家、人數280人。

勞工局表示，實施減班休息前三大行業，分別為機械設備製造業共55家、金屬製品製造業共19家、批發業共10家，約占整體實施減班休息企業71.8%。另減班休息實施人數達100人以上者共5家，約占整體整體實施減班休息企業4.3%。

勞工局強調，為穩定勞工就業，以「安心就業」、「職能充電」、「安穩僱用」、「失業再就業」、「職場接軌」、「勞工保護」等6大面向，提供整合性穩定就業20項措施，並於官方網站建置「因應美國關稅勞工局協助方案」專區，雇主或勞工可自行至勞工局官方網站查詢及運用。

勞工局 美國

