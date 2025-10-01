台美關稅衝擊！桃園53家製造業申請無薪假 業者苦撐中

台美關稅衝擊我國製造業，各縣市陸續傳業者申請無薪假，桃園市政府統計全市截至9月30日共有53家企業提申請，受影響人數達978人；對此，有業者盼中央政府協助產業轉型能多關注中小型企業。

桃園市政府統計，申請減少工時的製造業前三名分別為電子零組件、金屬製品與汽車零件；電子零組件有5家347人，金屬製品有8家184人，汽車及零件則有5家119人，分別佔總通報數35.48%、18.81%和12.17%。

桃園某塑膠製造商表示，現在不只台美關稅，「學者認為台灣步入準戰爭時期」也影響美商下單意願，基於「雞蛋不要放在同一籃子裡」概念，已有美商將部分產品需求移轉到東南亞製造，目前美國訂單可以說微乎其微。

因應訂單萎縮，有業者積極開發通路或不同產品，維持工廠基本營運，讓員工不至於放無薪假，但也有業者申請周休三日、四日，甚至收攤「不玩了」。

業者感嘆，新冠疫情期間，產線基本上維持周一至周五全天24小時生產，甚至周六還要加班趕單，但現在一天只有8小時，真的很慘。政府雖然有產業轉型補助，但補助大多被大公司、大廠牌給拿光，中小型企業所剩無幾，盼政府在協助轉型方面可以多看一下中小企業，多設立獎勵加成，讓真的有營運、只是受時機影響的公司能生存下去。