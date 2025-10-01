快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

台美關稅衝擊！桃園53家製造業申請無薪假 業者苦撐中

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台美關稅衝擊我國製造業，業者喊苦盼政府關注（示意圖）。本報資料照片
台美關稅衝擊我國製造業，業者喊苦盼政府關注（示意圖）。本報資料照片

台美關稅衝擊我國製造業，各縣市陸續傳業者申請無薪假，桃園市政府統計全市截至9月30日共有53家企業提申請，受影響人數達978人；對此，有業者盼中央政府協助產業轉型能多關注中小型企業。

桃園市政府統計，申請減少工時的製造業前三名分別為電子零組件、金屬製品與汽車零件；電子零組件有5家347人，金屬製品有8家184人，汽車及零件則有5家119人，分別佔總通報數35.48%、18.81%和12.17%。

桃園某塑膠製造商表示，現在不只台美關稅，「學者認為台灣步入準戰爭時期」也影響美商下單意願，基於「雞蛋不要放在同一籃子裡」概念，已有美商將部分產品需求移轉到東南亞製造，目前美國訂單可以說微乎其微。

因應訂單萎縮，有業者積極開發通路或不同產品，維持工廠基本營運，讓員工不至於放無薪假，但也有業者申請周休三日、四日，甚至收攤「不玩了」。

業者感嘆，新冠疫情期間，產線基本上維持周一至周五全天24小時生產，甚至周六還要加班趕單，但現在一天只有8小時，真的很慘。政府雖然有產業轉型補助，但補助大多被大公司、大廠牌給拿光，中小型企業所剩無幾，盼政府在協助轉型方面可以多看一下中小企業，多設立獎勵加成，讓真的有營運、只是受時機影響的公司能生存下去。

電子零組件 無薪假

延伸閱讀

休戰期成常態？美貿易代表稱對陸關稅55%是「良好狀態」

打造文化廊帶！日式宿舍變身桃園文學館 將串連東溪綠園道

美貿易代表葛里爾：尋求和中國擴大「非敏感領域」貿易

亞洲製造業9月普遍走弱 台日深受美關稅衝擊、南韓逆勢擴張

相關新聞

台美關稅衝擊！ 中市117家廠商放無薪假、半個月增18家

美國對等關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。台中市勞工局今公布無薪假統計，全市共117家放無薪假，影響2598...

中年主管因犯小錯誤遭列「裁員名單」 他嘆：該何去何從？

中年失業不只會影響家庭，還可能會影響個人的身心狀況，而受僱勞工如果遇到非自願離職時，現有就業保險將可提供失業給付、職業訓練生活津貼等給付項目。日前有位網友表示，他多年來小心翼翼工作，終於成為公司的中階主管，結果因為小錯誤，被列入裁員觀察名單，擔憂自己該何去何從。

台美關稅衝擊！桃園53家製造業申請無薪假 業者苦撐中

台美關稅衝擊我國製造業，各縣市陸續傳業者申請無薪假，桃園市政府統計全市截至9月30日共有53家企業提申請，受影響人數達9...

關稅衝擊…企業鼓勵休假 休滿天數送員工禮券獎勵

關稅衝擊無薪假、工廠減班都增加，彰化ㄧ家汽車零組件業者指出，上個月開始訂單明顯受影響，雖沒減班但鼓勵員工休假，若ㄧ個月連...

上班多久才會選擇離職？他曝「職場觀察期」掀網熱議

職場中常有人疑惑，新工作究竟要待多久才能判斷去留。就有網友分享，自己從事人事工作時發現，新人進公司後，有人只待一天就決定離開，也有人撐了三個星期才選擇離職，讓他思考究竟是當機立斷比較聰明，還是多留幾周觀望更為穩妥。

關稅衝擊！減班休息勞工可利用時間「充電」還可領補助

因應美國對等關稅及匯率波動等國際情勢衝擊，勞動部啟動「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，全力協助受影響而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。