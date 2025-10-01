中年主管因犯小錯誤遭列「裁員名單」 他嘆：該何去何從？

中年失業不只會影響家庭，還可能會影響個人的身心狀況，而受僱勞工如果遇到非自願離職時，現有就業保險將可提供失業給付、職業訓練生活津貼等給付項目。日前有位網友表示，他多年來小心翼翼工作，終於成為公司的中階主管，結果因為小錯誤，被列入裁員觀察名單，擔憂自己該何去何從。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，自己是公司的中階主管，多年來小心翼翼的工作，盡量不要得罪任何人，連對一般同事也都客客氣氣，卻因為犯了一個錯誤，被列入裁員觀察名單，同事也為了自保而對他落井下石，列出他的罪過，讓原PO坦言「我很心寒，也很氣餒，我已經50歲了，該何去何從？」

文章曝光後，許多人幫他想方法，「等裁員拿一筆資遣費，再申請失業補助，爽拿8成薪水半年，利用這段時間想自己要做什麼」、「社會就這麼現實，可以去找規模大一點的公司」、「職場就是戰場，真要被裁員，又有經濟需求，就先去做工吧，可以推薦你做外牆作業的，比較不吃體力」；也有網友給予安慰，「50歲還是有地方可去」、「公司想裁員，什麼理由都可以，同事其實是競爭對手不是朋友」、「遇到事情才知道周邊的人會各自逃，踩你上位的多數都是」。

近期受到美國對等關稅影響，導致許多勞工失業，勞動部在今（2025）年8月發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，九大行業被減班休息的勞工可以領薪資差額補貼，每月最高領1萬2100元。

根據勞動部勞保局指出，想申請失業補助要符合三個資格：一、非自願離職：包含公司倒閉、裁員、勞動契約期滿等情況；二、具備勞保身份：為就業保險的被保險人；三、保險年資達標：離職退保當日前三年內，保險年資合計滿一年以上，並準備離職證明書，以及失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據等，至就保失業給付臨櫃申請。