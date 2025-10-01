上班多久才會選擇離職？他曝「職場觀察期」掀網熱議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
在台灣，即使只入職一天，依法仍有權利終止勞動契約。示意圖／ingimage
在台灣，即使只入職一天，依法仍有權利終止勞動契約。示意圖／ingimage

職場中常有人疑惑，新工作究竟要待多久才能判斷去留。就有網友分享，自己從事人事工作時發現，新人進公司後，有人只待一天就決定離開，也有人撐了三個星期才選擇離職，讓他思考究竟是當機立斷比較聰明，還是多留幾周觀望更為穩妥。

原PO在「mobile01」論壇上直言，能在短時間內就看清環境並抽身，似乎展現敏銳判斷力；而撐到三周才離開的，往往是因為猶豫或經濟壓力不得不留下，甚至坦言自己也開始懷疑現職公司是否合適，正思考何時該轉身離開。

不少網友分享親身經歷，有人回憶曾遇過主管上任後，翻看資料不到一天便選擇離開，後來證實公司經營狀況確實不佳；也有人提到待過流動率極高的單位，最終公司果真倒閉。這些案例讓人認為，及早察覺問題並抽身確實能避免風險。

另一派意見則認為，若沒有經濟壓力，自然能瀟灑離去，但現實是大部分人都需要依靠薪水維生，往往只能暫時忍耐；也有人提醒，新人需要時間適應與磨合，太快做出判斷未必明智。

還有聲音指出，因為物價高漲，長期待在同一家公司卻得不到加薪，必須靠跳槽才能累積經驗與收入，但前提是具備專業能力與清楚定位，否則只會陷入不斷遇到壞老闆、壞同事的惡性循環。

職場 人資 新人 離職

