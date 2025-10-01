上班多久才會選擇離職？他曝「職場觀察期」掀網熱議
職場中常有人疑惑，新工作究竟要待多久才能判斷去留。就有網友分享，自己從事人事工作時發現，新人進公司後，有人只待一天就決定離開，也有人撐了三個星期才選擇離職，讓他思考究竟是當機立斷比較聰明，還是多留幾周觀望更為穩妥。
原PO在「mobile01」論壇上直言，能在短時間內就看清環境並抽身，似乎展現敏銳判斷力；而撐到三周才離開的，往往是因為猶豫或經濟壓力不得不留下，甚至坦言自己也開始懷疑現職公司是否合適，正思考何時該轉身離開。
不少網友分享親身經歷，有人回憶曾遇過主管上任後，翻看資料不到一天便選擇離開，後來證實公司經營狀況確實不佳；也有人提到待過流動率極高的單位，最終公司果真倒閉。這些案例讓人認為，及早察覺問題並抽身確實能避免風險。
另一派意見則認為，若沒有經濟壓力，自然能瀟灑離去，但現實是大部分人都需要依靠薪水維生，往往只能暫時忍耐；也有人提醒，新人需要時間適應與磨合，太快做出判斷未必明智。
還有聲音指出，因為物價高漲，長期待在同一家公司卻得不到加薪，必須靠跳槽才能累積經驗與收入，但前提是具備專業能力與清楚定位，否則只會陷入不斷遇到壞老闆、壞同事的惡性循環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言