關稅衝擊！減班休息勞工可利用時間「充電」還可領補助

因應美國對等關稅及匯率波動等國際情勢衝擊，勞動部啟動「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，全力協助受影響而實施減班休息的企業與勞工，利用減班期間辦理及參加訓練課程，以穩定就業及增進工作所需專業職能，企業跟勞工均享有補助，協助降低衝擊。

為鼓勵受影響的企業及勞工善用減班休息期間參加訓練，「勞工再充電計畫」補助企業於減班休息期間辦理訓練，最高可申請350萬元訓練費用，補助範圍包含講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費及工作人員費用。

參訓在職勞工可依實際訓練時數申請訓練津貼，每小時可領190元，月投保薪資超過3萬300元的勞工，每月最高可領1萬7210元；對於月投保薪資在3萬300元以下的勞工，每月最高可領2280元。此外，減班休息的勞工也可自主參加分署自辦及委辦的在職訓練課程，或透過勞動力發展數位服務平台參與數位課程，根據自身需求選擇合適的課程。

近期桃竹苗地區部分機械設備及金屬製品製造業，受美國對等關稅政策影響，訂單驟減，導致企業不得不實施減班休息，目前已有10多家企業勞工自行申請參與，其中一家金屬製品製造公司，成功規劃員工參加數位學習課程，包括「AI轉型：不只是IT的事，人人都懂的AI指南」、「CAD電腦輔助設計製圖」及「ChatGPT能幫我解決Excel問題嗎」等課程，協助員工掌握未來產業趨勢所需技能。

參訓員工普遍反應熱烈，紛紛表示「在減班期間透過數位課程提升專業能力，不僅對現職工作有幫助，未來也能應用在不同領域，更可申領訓練津貼，一舉兩得」，透過「勞工再充電計畫」，不僅穩定勞工就業信心，更協助企業朝向數位轉型，建立具競爭力的勞動力，化危機為轉機