山隆通運案二審翻盤 職災死亡給付未補

山隆通運司機二○一七年過勞死案二審勝訴，勞團與家屬昨於勞動部前強調，此案已三千多天，勞部應盡速發放職災保險給付，勿以三審定讞為由拖延。記者蘇健忠／攝影

山隆通運大貨車司機呂智偉，二○一七年三月底在送貨途中，因出血性腦中風過世，家屬主張，呂男常超時加班，導致過勞死，屬於職業災害，向山隆求償，高等法院今年六月二審判家屬勝訴，山隆通運不服並上訴至最高法院，勞保局也以需三審定讞為由，尚未給予職災死亡給付，引發家屬不滿。

工傷協會強調，此案已三千多天，要求勞動部比照美國無線電公司（ＲＣＡ）員工求償案，盡速發職災保險和慰問金，勿以三審定讞為由拖延照顧。

呂太太則向勞動部長洪申翰喊話，指丈夫離世後，公公和婆婆也相繼離世，只剩自己與三個孩子相依為命。勞動部調查錯誤已對家屬造成無法彌補傷害，現在法院還家屬清白，勞動部卻落井下石。受害者們不是要特權，而是要一個公平的對待，而勞動部欠我們一個交代。

工作傷害受害人協會專員賀光卍表示，一審法官採信勞動部調查報告，認定呂智偉不符合職災過勞死標準，判家屬敗訴；二審時，高院委託台大醫院重新鑑定，確認死因與工作高度相關，改判家屬勝訴。但山隆通運不服判決，持續上訴至最高法院。

賀光卍質疑，二審勝訴後，工傷協會依判決向勞保局申請職災死亡給付差額十個月，卻遭勞保局以需三審定讞為由拒絕給付。然而，ＲＣＡ工傷案一審勝訴後，勞動部職安署與勞保局卻主動補發職災失能、死亡給付差額，並給予慰問金，為何呂智偉的個案卻遭到如此嚴苛對待和雙重標準？

ＲＣＡ員工關懷協會理事長杜津珠也要求勞動部比照ＲＣＡ案，給呂智偉一家職災保險和慰問金，莫讓受害者勝訴後還要繼續受苦。

對此，勞動部表示，此案經勞檢機構啟動疑似過勞調查，對山隆通運違反勞動法令部分，均已依法處分。若勞工家屬如有新事證，可向勞保局申請職業傷病死亡給付，將依法重啟審查，後續如經勞保局核給，職安署將配合發給慰問金。也強調職業病評估上，絕無僅採雇主證詞而忽視家屬說法。