中高齡勞工再就業 雇主若未加災保最高罰10萬元

近來許多勞工選擇退休後再度投入職場，運用自身專業經驗持續貢獻社會。勞動部特別提醒，年滿65歲或已領取勞工保險老年給付的勞工，只要再受僱從事工作，雇主都應依法為其投保勞工職業災害保險，以確保中高齡勞工在工作期間的安全與權益。

勞動部指出，依照《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡15歲以上，受僱於登記有案單位（領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍）之勞工，即為災保強制投保對象。也就是說，無論勞工年齡是否超過65歲，或是否已經領取過勞保老年給付，雇主都必須在勞工到職當日申報加保。

勞動部表示，雇主如未依規定申報勞工加保，經查屬實，將核處2萬元以上，10萬元以下罰鍰，並將公布違規事由。據統計，截至2025年7月底，已領取勞保老年給付後再投入職場工作參加災保者約59萬3千人，其中65歲以上者約30萬7千人。

勞動部提到，至於年逾65歲再受僱從事工作的勞工能否參加勞保，應視其是否已領取勞保老年給付及是否曾參加勞保判斷。

勞動部說明，曾參加過勞保且尚未領取勞保老年給付者，再受僱從事工作時，依規定得繼續參加勞保；至於已領取勞保老年給付或65歲以前無勞保加保紀錄者，再受僱從事工作時，依規定不得參加勞保。

勞動部強調，雇主務必依規定為勞工投保災保，不因年齡或已領取退休給付而有例外。雇主除了應確實依規定為勞工辦理災保，也可同時為符合前述勞保加保條件之高齡勞工申報參加勞保，提供更全面的保障，讓勞工能安心發揮所長，共同打造安全、友善、包容的職場環境。