林保署南投甄選8名森林護管員 薪資最高近5萬元

中央社／ 南投30日電

林保署南投分署甄選8名森林護管員，南投分署指出，森林護管員負責守護山林，搶救森林火災、步道巡護等任務，甄試分為筆試及口試，需通過負重等測驗，最高可領4萬9000多元。

農業部林業保育署南投分署今天發布新聞，南投分署將甄選8名森林護管員，報名時間從今天起至10月30日，甄試分為2階段，第一階段考術科，第二階段為筆試及口試，術科考的是騎乘循環檔機車跟負重，筆試考的則是森林及自然保育概論等。

南投分署副分署長王怡靖接受中央社記者電訪時說，南投分署目前有162名技術士和護管員守護山林，因為有森林護管員退休，今年才會辦甄選補齊名額。

王怡靖說，森林護管員工作多樣，像是搶救森林火災、巡護步道、野生動物保育與棲地保護都是工作項目，歡迎嚮往大自然、嚮往挑戰，想要將職業生涯與山林緊密結合的民眾報名。

南投分署指出，這次甄選8名護管員，其中1名為原住民族名額；未具原住民族身分者報名需高中以上學校畢業；具原住民族身分高中以上學校畢業，如在最近5年內，有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗，國中畢業也可報名。

南投分署表示，錄取後起薪每月薪酬新台幣3萬3198元起，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月可領4萬9797元，歡迎對森林懷抱熱愛的民眾，把握機會，共同守護臺灣的自然寶藏。

南投 原住民族

